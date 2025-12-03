Συνταγή για εύκολη τηγανιά με μπούτι κοτόπουλου

Η τηγανιά αυτή θα σας σώσει όταν δεν έχετε όρεξη να φτιάξετε τίποτα, αλλά πρέπει να σερβίρετε κάτι νόστιμο.

Είναι ένα εύκολο, πιάτο, που σερβίρεται ως ορεκτικό μαζί με φρυγανισμένο ψωμί, αλλά και ως πλήρες γεύμα μαζί με τη συνοδεία, ρυζιού ή πουρέ.

Δεν έχει πιπεριές και πολλά κοψίματα. Ακόμη και το κοτόπουλο μπορεί να σας το κόψει ο χασάπης σε μπουκιές και να μην έχετε να κάνετε καμία προετοιμασία.

Αν δεν προτιμάτε το κοτόπουλο από μπούτι, μπορείτε να το φτιάξετε με φιλέτο από στήθος.

Το μέλι στο τέλος δίνει πολλή γεύση και ταιριάζει ιδιαίτερα με το φρέσκο θυμάρι.

Τηγανιά κοτόπουλου

Υλικά:

1 κιλό φιλεταρισμένο μπούτι κοτόπουλο κομμένο σε μπουκιές

1 κρεμμύδι

1 σκελίδα σκόρδο

1 κούπα λευκό κρασί

3/4 κούπας νερό βραστό

2 κ.σ. μουστάρδα

1 κύβος ζωμού κότας

1 κ.σ. μέλι

20 γρ. βούτυρο αγελάδος

αλάτι- πιπέρι-πάπρικα-θυμάρι φρέσκο-ρίγανη φρέσκια

2 και 2 κ.σ. ελαιόλαδο χωρισμένες

Εκτέλεση:

Αλατοπιπερώνουμε και λαδώνουμε ελαφρά τα κομμάτια του κοτόπουλου.

Ζεσταίνουμε καλά ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε 1 κουταλιά λάδι και ρίχνουμε τη μισή ποσότητα του κοτόπουλου (για να μη χάσει θερμοκρασία) χωρίς να ανακατεύουμε.

Γυρνάμε τα κομμάτια όταν δούμε πως ξεκολλάνε μόνα τους, αφού πάρουν χρώμα, δηλαδή. Μόλις ροδίσουν και από τις δύο πλευρές, τα βγάζουμε σε ένα πιάτο.

Συνεχίζουμε με το υπόλοιπο κοτόπουλο, με τον ίδιο τρόπο.

Χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά και στο ίδιο τηγάνι ρίχνουμε το βούτυρο για να τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Σβήνουμε με λευκό κρασί και ρίχνουμε λίγο φρέσκο θυμάρι.

Επιστρέφουμε στο τηγάνι το κοτόπουλο και τα ζουμάκια που μπορεί να έχει βγάλει στο πιάτο.

Διαλύουμε στο βραστό νερό τον κύβο και τη μουστάρδα και το ρίχνουμε πάνω από το κοτόπουλο.

Μαγειρεύουμε για 25 λεπτά.

Στο τέλος, ρίχνουμε το μέλι και ανακατεύουμε να δέσει η σάλτσα.

Σερβίρουμε με λίγο φρέσκο θυμάρι ή ρίγανη και φέτες φρυγανισμένου ψωμιού.