Συνταγή για εύκολο chili con carne με μοσχαρίσιο κιμά: γρήγορο γεύμα για τις καθημερινές

Έχει πολλά πρόσωπα αυτό το πιάτο. Μπορεί να εξυπηρετήσει διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικών ανθρώπων σε διαφορετικές συνθήκες.

Μπορεί να γίνει ένα νόστιμο μοναχικό βραδινό μετά από μια κοπιαστική μέρα.

Μπορεί να γίνει το κέντρο μιας φωνακλάδικης παρέας, που πίνουν μπύρες και λένε τα νέα τους στο τέλος της πρώτης εβδομάδας στη δουλειά, μετά τις διακοπές.

Μπορεί να μπει στη μέση, σε μια ρομαντική βραδιά, κατά την οποία οι δύο «συνδαιτημόνες», βουτούν με τα χέρια τους chips τορτίγιας σε ένα μπολ με πικάντικο τσίλι.

Όπως και να το απολαύσετε, φτιάξτε το με αυτό τον τρόπο, όσο καυτερό αντέχετε και σας αρέσει, αυξάνοντας τη σκόνη τσίλι.

Εύκολο chili con carne

Υλικά:

3 κ.σ. ελαιόλαδο

2 μέτρια κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

4 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κιλό άπαχο μοσχαρίσιο κιμά

1 κ.γ. αλάτι

1,5 κ.σ. κουταλιά της σούπας σκόνη τσίλι

1 κ.σ. τριμμένο κύμινο

2 κ.γ. ρίγανη

2 γλυκές πιπεριές (κόκκινες, πορτοκαλί, κίτρινες ή ανάμεικτες), ψιλοκομμένες

1 κονσέρβα ολόκληρες, ξεφλουδισμένες ντομάτες σπασμένες με το χέρι + 1 γεμάτη κ.σ. ντοματοπελτέ

2 φλιτζάνια νερό

1 κονσέρβα κόκκινα φασόλια στραγγισμένα και ξεπλυμένα

1 φλιτζάνι καλαμπόκι

Για γαρνιτούρες:

chips τορτίγιας

Sour cream

Τριμμένο ώριμο τσένταρ

Κομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια

Ψιλοκομμένες φρέσκες χαλαπένιος

Φρέσκο ​​κόλιανδρο

Εκτέλεση:

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα με χοντρό πάτο, σε μέτρια φωτιά, ζεσταίνουμε το λάδι. Ρίχνουμε τα κρεμμύδια και το σκόρδο και μαγειρεύουμε 6 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν τα κρεμμύδια.

Βάζουμε τον κιμά και καβουρδίζουμε καλά, για 5 λεπτά, σπάζοντας το κρέας με την ξύλινη κουτάλα ή το μεταλλικό εργαλείο για τον πουρέ.

Ρίχνουμε τη σκόνη τσίλι, το κύμινο και τη ρίγανη. Προσθέτουμε τις πιπεριές.

Βάζουμε τις σπασμένες ντομάτες, τον ντοματοπελτέ και το νερό και βράζουμε για 30-40 λεπτά.

Προσθέτουμε πριν το τέλος τα φασόλια και το καλαμπόκι και μαγειρεύουμε, ανακατεύοντας, για 5 λεπτά.

Δοκιμάζουμε και προσθέτουμε περισσότερο αλάτι ή σκόνη τσίλι, αν θέλουμε.

Τοποθετούμε τα μπολ με τις αγαπημένες μας γαρνιτούρες γύρω από το chili con carne και απολαμβάνουμε.