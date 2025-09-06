Συνταγή για εύκολο καρπάτσιο σολομού με λάιμ πίκλες, κάπαρη και άνηθο

Σας ψάρωσα; Όχι δεν έπρεπε. Διότι τι είναι το καρπάτσιο; Λεπτές φέτες από κάτι φρέσκο, μοσχάρι ή ψάρι που τρώγονται ωμά ή απλώς, ελαφρώς μαριναρισμένα.

Αυτό είναι υπέροχο: ελαφρύ και δροσιστικό και πολύ, πολύ εύκολο στην παρασκευή του.

Είναι τέλειο για ορεκτικό ή για να συνοδεύσουμε τα ποτά μας, με ελαφρά βουτυρωμένες φέτες ψωμιού σικάλεως.

Το καρπάτσιο σολομού, ετοιμάζεται και τρώγεται επιτόπου, δεν πρέπει να μουλιάσει πολλή ώρα στον χυμό του λάιμ, γιατί θα μαλακώσει πολύ το ψάρι.

Δύο οι βασικές προϋποθέσεις για να πετύχει το πιάτο: να είναι πολύ φρέσκος ο σολομός και να έχετε ένα καλό μαχαίρι για να κόψετε λεπτές φέτες, όπως ο καπνιστός σολομός. Αν πάρετε το ψάρι από τον ψαρά σας, ζητήστε του να σας κόψει εκείνος τις λεπτές φέτες για να γλιτώσετε τον κόπο.

Καρπάτσιο σολομού

Υλικά:

χυμό από 1 λάιμ

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

αλάτι – λευκό πιπέρι

325 γραμμάρια σολομό (κομμένο σε πολύ λεπτές φέτες)

6 μικρά αγγουράκια τουρσί

4 κουταλιές της σούπας κάπαρη

φύλλα από 2 κλωναράκια φρέσκο ​​άνηθο ψιλοκομμένο

Εκτέλεση:

Σε ένα μικρό κανατάκι ανακατεύουμε τον χυμό λάιμ με το λάδι, το αλάτι και το λευκό πιπέρι.

Αν δεν είναι ήδη κομμένος, κόβουμε τον σολομό σε λεπτές και μικρές φέτες και τον τοποθετούμε σε μια πιατέλα.

Ραντίζουμε με το ντρέσινγκ και σερβίρουμε με τα αγγουράκια τουρσί κομμένα στη μέση, την κάπαρη και τον ψιλοκομμένο άνηθο.

Συνοδεύουμε με πράσινη σαλάτα και μαύρο ψωμί, σικάλεως ή γερμανικού τύπου και φρέσκο βούτυρο για το ψωμί μας.



