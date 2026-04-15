Συνταγή για εύκολο κέικ λαδιού με άρωμα εσπεριδοειδών

Ένα κέικ που «λέει» και κάθε μέρα, αλλά και γιορτή, ταυτόχρονα.

Κάθε μέρα, γιατί είναι απλό στην τεχνική, αλλά και γιορτή, γιατί μοσχομυρίζει λεμόνι και πορτοκάλι.

Τα ξύσματα από τα εσπεριδοειδή αρωματίζουν το ελαιόλαδο και κάνουν το κέικ μας απίστευτο.

Το φτιάχνουμε όταν θέλουμε κάτι γρήγορο, αλλά με χαρακτήρα — τέλειο για συνοδεία καφέ ή απογευματινού τσαγιού.

Δεν χρειάζεται ούτε καν φόρμα, αλλά ένα τετράγωνο ή στρογγυλό ταψί.

Κέικ λαδιού με άρωμα εσπεριδοειδών

Υλικά:

ζάχαρη 250 γρ. + 25 γρ.

αυγά 3 μεγάλα (σε θερμοκρασία δωματίου)

1 κ.γ. ξύσμα λεμονιού & 1 κ.γ. ξύσμα πορτοκαλιού, λεπτοτριμμένα

1 κ.γ. κοφτό αλάτι

ελαιόλαδο 275 ml

γάλα 240 ml

εκχύλισμα βανίλιας 1 κ.γ. ή 2 βανιλίνες

αλεύρι Γ.Ο.Γ. 400 γρ.

4 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C και στρώνουμε το ταψί μας με λαδόκολλα. Το ψεκάζουμε με μαγειρικό σπρεί ή το λαδώνουμε με πινέλο.

Βάζουμε στον κάδο του μίξερ και χτυπάμε τα αυγά με τα 250 γρ. ζάχαρης και το αλάτι σε μέτρια-υψηλή ταχύτητα μέχρι να διπλασιαστούν σε όγκο (περίπου 5 λεπτά).

Ανακατεύουμε δυνατά με σύρμα, σε ένα μπολ, το ελαιόλαδο με τα δύο ξύσματα, για να αρωματιστεί.

Το ρίχνουμε στον κάδο του μίξερ και χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα. Ρίχνουμε σταδιακά και το γάλα και τη βανίλια.

Προσθέτουμε το αλεύρι με το μπέικιν και ανακατεύουμε σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να ενσωματωθεί — τελειώνουμε με μια σπάτουλα για να ξύσουμε τα τοιχώματα.

Αδειάζουμε το μείγμα στο ταψί, πασπαλίζουμε ομοιόμορφα με τα 25 γρ. ζάχαρης και ψήνουμε περίπου 30 λεπτά, έως ότου η επιφάνεια ροδίσει και μια οδοντογλυφίδα βγαίνει καθαρή.

Αφήνουμε το κέικ να κρυώσει τελείως μέσα στο ταψί, κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε.