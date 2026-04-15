Συνταγή για πένες με Πασχαλινά περισσεύματα και σάλτσα βασιλικού

Θα μετατρέψουμε τα περισσεύματα από το πασχαλινό κρέας, σε ένα γρήγορο, νόστιμο πιάτο με ζυμαρικά ολικής αλέσεως.

Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τη γεύση του κρέατος χωρίς να το στεγνώσουμε, στο ζέσταμα.

Το κλειδί είναι να το κρατήσουμε ζουμερό με λίγο ζωμό και να χρησιμοποιήσουμε το νερό βρασμού των ζυμαρικών για να δέσει φυσικά η σάλτσα.

Θα δώσουμε φρεσκάδα με βασιλικό και παρμεζάνα και το πιάτο μας θα παραμείνει αρωματικό και ελαφρύ.

Αυτό το φαγητό είναι η τέλεια λύση για αξιοποίηση του κρέατος που μας έμεινε, γιατί τόση γεύση δεν πρέπει να πάει χαμένη.

Πένες με Πασχαλινά περισσεύματα και σάλτσα βασιλικού

Υλικά:

500 γρ. πένες ολικής άλεσης ή χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη

1–2 κ.σ. αποξηραμένος βασιλικός

6 κ.σ. τριμμένη παρμεζάνα

6 κ.σ. ελαιόλαδο

1/2 κ.γ. σκόρδο σε σκόνη (ή όση προτιμάμε)

10 φύλλα φρέσκου βασιλικού

κρέας περισσεύματα (από το Πάσχα)

αλάτι – φρεσκοτριμμένο πιπέρι

λίγο ζωμό κρέατος και νερό από τον βρασμό των ζυμαρικών

Εκτέλεση:

Κόβουμε το περισσευούμενο κρέας σε μπουκιές ομοιόμορφου μεγέθους. Αν το κρέας είναι πολύ στεγνό, το ζεσταίνουμε απαλά σε κατσαρολάκι με 2–3 κουταλιές ζωμού/νερού από το ζέσταμά του ώστε να μείνει ζουμερό — δεν θέλουμε να βράσει, μόνο να ζεσταθεί.

Βάζουμε μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο νερό σε δυνατή φωτιά. Βράζουμε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τον χρόνο της συσκευασίας για al dente (συνήθως 9–11 λεπτά), κρατώντας 1 φλιτζάνι από το νερό βρασμού πριν σουρώσουμε.

Σε μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το σκόρδο σε σκόνη και τον αποξηραμένο βασιλικό και ανακατεύουμε 30–40 δεύτερα, για να απελευθερώσουν τα αρώματά τους (προσοχή να μην καούν).

Προσθέτουμε το ζεσταμένο κρέας στο τηγάνι και ανακατεύουμε απαλά για 1–2 λεπτά ώστε να πάρει τα αρώματα. Αν χρειάζεται, ρίχνουμε 2–3 κουταλιές από το νερό βρασμού ή τον ζωμό για να σχηματιστεί ελαφριά σάλτσα.

Σουρώνουμε τις πένες και τις ρίχνουμε απευθείας στο τηγάνι με το κρέας. Προσθέτουμε 3–4 κουταλιές της σούπας από το κρατημένο νερό βρασμού και την παρμεζάνα.

Ανακατεύουμε δυνατά σε μέτρια φωτιά για 1–2 λεπτά μέχρι τα ζυμαρικά να επικαλυφθούν ομοιόμορφα και η σάλτσα να δέσει. Προσθέτουμε περισσότερο νερό βρασμού αν χρειάζεται για πιο κρεμώδη υφή.

Δοκιμάζουμε και καρυκεύουμε με αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε λίγη επιπλέον παρμεζάνα και ψιλοκομμένα τα φρέσκα φυλλαράκια βασιλικού.

Ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο στο τέλος.