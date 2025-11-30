Συνταγή για εύκολο λεμονάτο στήθος κοτόπουλου με 3 υλικά στο air fryer

Tα στήθος κοτόπουλου, είναι ο «νικητής», για τα απλά και γρήγορα γεύματα μέσα στην εβδομάδα.

Η εμπειρία και η δοκιμή έχει δείξει ότι το φιλέτο κοτόπουλου χωρίς κόκαλα και πέτσα είναι καλύτερα να μαρινάρεται, έστω και για μερικές ώρες, αν όμως δεν προλαβαίνετε με τίποτα, φτιάξετε τη μαρινάδα για να βρέχετε το κοτόπουλο όσο θα ψήνεται.

Δεν χρειάζεται αυτό να το περιμένετε την ώρα που πρέπει να ετοιμάσετε το φαγητό, αλλά αφιερώνοντας λίγα λεπτά, πριν φύγετε για τη δουλειά, πριν πάτε να πάρετε τα παιδιά από το σχολείο ή από τις δραστηριότητες.

Όταν έρθει η ώρα για το ψήσιμο, στη φριτέζα αέρα, στη γκριλιέρα ή στον φούρνο, θα έχει «φορτώσει» γεύση και υγρασία και η νοστιμιά του κοτόπουλου, θα αποζημιώνει την μικρή προσπάθεια που κάνατε.

Αυτή η απλούστατη μαρινάδα με μόλις τρία υλικά, είναι από τις αγαπημένες μου, γιατί περιλαμβάνει χυμό εσπεριδοειδών, ένα μείγμα μπαχαρικών και μια καλή δόση λαδιού και αλατιού.

Λεμονάτο στήθος κοτόπουλου με 3 υλικά

Υλικά:

4 στήθη κοτόπουλου χωρίς κόκαλα και πέτσα

1/2 φλ. φρεσκοστυμμένο χυμό λεμονιού

1/3 φλ. ελαιόλαδο

4 κ.γ. μείγμα μπαχαρικών για γύρο

1/2 κ.γ. αλάτι ή κατά βούληση

Εκτέλεση:

Τοποθετούμε τα στήθη κοτόπουλου σε μια σακούλα με φερμουάρ ή σε γυάλινο μπωλ.

Ρίχνουμε πάνω τους τον χυμό λεμονιού, το ελαιόλαδο, το μείγμα μπαχαρικών και το αλάτι και τους κάνουμε απαλό μασάζ, για να αναμειχθούν τα υλικά και να καλυφθεί το κοτόπουλο.

Τοποθετούμε τη σακούλα μέσα σε μπωλ και βάζουμε στο ψυγείο, τουλάχιστον 2 ώρες ή όλη τη νύχτα.

Προθερμαίνουμε το air fryer στους 200°C για 3 λεπτά.

Βγάζουμε το κοτόπουλο από τη μαρινάδα και το μεταφέρουμε στον κάδο του air fryer (κρατάμε τη μαρινάδα).

Ψήνουμε για 20 λεπτά, γυρίζοντας το κοτόπουλο στα μισά του χρόνου, ρίχνοντας λίγη από τη μαρινάδα, για να παραμείνει ζουμερό το κοτόπουλο.

Μεταφέρουμε τα ψημένα στήθη κοτόπουλου σε μια σανίδα κοπής ή σε ένα πιάτο σερβιρίσματος και τα αφήνουμε να ξεκουραστούν για περίπου 5 λεπτά, πριν σερβίρουμε.