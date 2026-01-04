Συνταγή για εύκολο λεμονογλυκό ψυγείου με βρώμη και φρούτα του δάσους

Αν ετοιμάζουμε καθιστό γιορτινό δείπνο, το γλυκάκι αυτό, είναι καλή ιδέα.

Έχει έντονη γεύση και άρωμα λεμονιού και ολοκληρώνει τέλεια και ανάλαφρα, το φαγητό.

Γίνεται πανεύκολα και χρειάζεται μόνο 4 υλικά.

Για το σερβίρισμα, είναι ιδανικές οι αντιθέσεις που δίνουν τα φρούτα. Διαλέξτε αυτά που θα είναι στη εποχή τους.

Αν έχετε πολύ «γλυκό δόντι», μπορείτε να τρίψετε, λευκή κουβερτούτα, ή να πασπαλίσετε με άχνη ζάχαρη.

Λεμονογλυκό ψυγείου με βρώμη

Υλικά:

500 γρ. κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά, κρύα

2 κουτιά ζαχαρούχο γάλα

4 λεμόνια (ξύσμα και 150 γρ. χυμό)

200 γρ. νιφάδες βρώμης

φρούτα του δάσους για το σερβίρισμα

άχνη ζάχαρη ή λευκή κουβερτούρα τριμμένη

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ ρίχνουμε το ξύσμα και τον χυμό των λεμονιών.

Ανακατεύουμε μαζί, την κρύα κρέμα γάλακτος και το ζαχαρούχο γάλα, με σύρμα χειρός για 2 λεπτά, μέχρι να αρχίσει να πήζει το μείγμα.

Ρίχνουμε τη βρώμη και ανακατεύουμε καλά.

Στρώνουμε με λαδόκολλα, ένα μεσαίο πυρέξ και απλώνουμε το μείγμα, στρώνοντας την επιφάνεια.

Βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 3 ώρες, μέχρι να σφίξει.

Κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε, με φρούτα του δάσους, βατόμουρα, σμέουρα και μύρτιλα.