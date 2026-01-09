Tasteit

Συνταγή για εύκολο στρούντελ μήλο με φύλλο σφολιάτας

Με ελάχιστη προετοιμασία
Homemade Apple pie with cinnamon and walnuts on a rustic wooden table
Ηλιάνα Σκιαδά

Απόλαυση σε λιγότερο από 1 ώρα, γλυκιά και τραγανή.

Δεν είναι, προφανώς η αυθεντική Βιεννέζικη συνταγή αλλά, είναι σούπερ νόστιμη και εύκολη να γίνει.

Έτσι την επόμενη φορά που θα βρείτε 3-4 ξεχασμένα μήλα στο ψυγείο, θυμηθείτε να ανατρέξετε σε αυτή τη συνταγή.

Για το φύλλο δεν το συζητώ, σχεδόν σε όλα τα ψυγεία θα βρούμε ένα έτοιμο φύλλο σφολιάτας για αλμυρές και γλυκιές δημιουργίες της τελευταίας στιγμής.

Αν είστε από αυτούς που έχετε και παγωτό, «κρυμμένο» στην κατάψυξη, τότε η ευχαρίστηση, αυξάνεται κατακόρυφα.

Στρούντελ μήλο

Υλικά:

  • 1 φύλλο σφολιάτας (αγοραστό)
  • 1 κ.σ. βούτυρο, λιωμένο
  • 1 αυγό (χτυπημένο, για άλειμμα)
  • 1 κ.σ. φιλέ αμυγδάλου
  • ζάχαρη άχνη (για πασπάλισμα)

Για τη γέμιση:

  • 3 μήλα
  • 3 κ.σ. ζάχαρη
  • 1 κ.σ. κανέλα
  • 2 κ.σ. κονιάκ
  • 2 κ.σ. σταφίδες
  • 2 κ.σ. καρυδόψιχα τριμμένη

    Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στον αέρα.

Ετοιμάζουμε τη γέμιση, καθαρίζοντας και κόβοντας τα μήλα, κομματάκια. Τα βάζουμε σε ένα μπολ, προσθέτουμε τη ζάχαρη, την κανέλα, το κονιάκ, τις σταφίδες και τα καρύδια. Ανακατεύουμε.

Απλώνουμε το φύλλο σφολιάτας κατά μήκος, μέσα στο ρηχό ταψί που θα ψήσουμε, το οποίο θα έχουμε στρώσει με λαδόκολλα.

Λιώνουμε το βούτυρο και αλείφουμε το κέντρο της σφολιάτας. Βάζουμε τη γέμιση στη μέση του φύλλου, κατά μήκος.

Κόβουμε το φύλλο, πάνω και κάτω σε διαγώνιες λωρίδες, αφήνοντας ατόφιο, το κέντρο όπου βρίσκεται η γέμιση.

Σκεπάζουμε τα μήλα, πλέκοντας τις λωρίδες εναλλάξ δεξιά – αριστερά, πάνω από τη γέμιση, σαν πλεξούδα.

Αλείφουμε την επιφάνεια με το χτυπημένο αυγό και πασπαλίζουμε με φιλέ αμυγδάλου.

Ψήνουμε μέχρι να γίνει χρυσαφένο το στρούντελ, περίπου 35 – 40 λεπτά.

Αφήνουμε το στρούντελ να κρυώσει ελαφρά, το πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη και σερβίρουμε.

