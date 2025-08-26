Συνταγή για φανουρόπιτα εύκολη και αφράτη με 7 υλικά

Στις 27 Αυγούστου, γιορτάζει ο άγιος των ευχών και των «αιτημάτων», ο Άγιος Φανούριος.

Που «φανερώνει» από χαμένα αντικείμενα μέχρι γαμπρούς και νύφες.

Με τη λατρεία και την ευχαριστία προς τον Άγιο, συνδέεται το νηστίσιμο κέικ, με 7 υλικά, που είναι γνωστό ως φανουρόπιτα.

Αυτή η συνταγή είναι από τις πιο απλές και εύκολες που θα βρείτε, δεν τρίβει και γίνεται με ένα ανακάτεμα, ακόμη και με το χέρι, μέσα σε σε ένα μπολ.

Μην ξεχάσετε, αν ακολουθείτε την παράδοση, να μνημονεύσετε τη μητέρα του Αγίου Φανουρίου, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες της, όπως λέγεται ότι επιθυμούσε ο Άγιος.

Εύκολη φανουρόπιτα

Υλικά:

500 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του (φαρίνα)

400 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

2 κ.γ κανέλα σε σκόνη

100 γρ. σταφίδες ξανθές

100 γρ. καρύδια χονδροκομμένα

680 ml / γρ. χυμό πορτοκαλιού

180 γρ. ηλιέλαιο

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε τη φαρίνα με τη ζάχαρη, την κανέλα, τις σταφίδες και τα χονδροσπασμένα καρύδια.

Ρίχνουμε τον χυμό πορτοκαλιού και το ηλιέλαιο, το οποίο προτιμούμε από το ελαιόλαδο, γιατί δίνει ελαφριά και απαλή γεύση.

Ανακατεύουμε ελαφρώς, ίσα – ίσα, να ενωθούν τα υλικά.

Βάζουμε το μείγμα σε λαδωμένο μέτριο ταψί, συνήθως στρογγυλό (ειδικά αν την πάτε στην εκκλησία, είναι προτιμότερο το στρογγυλό σχήμα).

Ψήνουμε στις αντιστάσεις, σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς, για 50-60 λεπτά, ανάλογα, με τη δύναμη του φούρνου.

Αν θέλουμε πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη.