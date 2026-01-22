Συνταγή για φιλέτο μπακαλιάρου γεμιστό στον φούρνο

Το γιορτινό τραπέζι δεν σημαίνει μόνο κρέας.

Τα ψάρια και τα ψαρικά, σε πιο προσεγμένη ή πολυτελή εκδοχή, είναι πολύ δημοφιλείς επιλογές στην Ευρώπη και τη Μεγάλη Βρετανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Γερμανοί και οι βορειο-Ευρωπαίοι, φτιάχνουν το παραδοσιακό φιλέτο μπακαλιάρου γεμιστό στον φούρνο (Bakalar zapečen)

Το πιάτο αυτό συνήθως παρασκευάζεται με φρέσκο ή κατεψυγμένο (αποψυγμένο) φιλέτο μπακαλιάρου και γεμίζεται με απλή γευστική γέμιση, που μπορεί να περιλαμβάνουν ψίχουλα ψωμιού, φρυγανιά, λαχανικά, μπαχαρικά και τυριά.

Με τα χρόνια το πιάτο έχει εξελιχθεί, ενσωματώνοντας τα τοπικά υλικά της κάθε περιοχής, αλλά παραμένει δημοφιλές σε εστιατόρια, αλλά και για τα γιορτινά οικογενειακά γεύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φιλέτο μπακαλιάρου γεμιστό στον φούρνο

Υλικά:

1 κιλό μπακαλιάρος φιλέτο χωρίς πέτσα

100 γρ. φρυγανιά (ή ψωμί μπαγιάτικο σε ψίχουλα)

50 γρ. ελαιόλαδο

2 μέτρια κρεμμύδια ψιλοκομμένα

1 πιπεριά (κόκκινη ή πράσινη) κομμένη σε κυβάκια

1 φλιτζάνι μαϊντανό ψιλοκομμένο

1 κουταλάκι ρίγανη

αλάτι και πιπέρι

2 κουταλιές χυμό λεμονιού

1/2 φλιτζάνι τριμμένη φέτα

άνηθο για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Σε μια κατσαρόλα, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα κρεμμύδια μέχρι να γίνουν διάφανα. Ρίχνουμε την πιπεριά και σοτάρουμε για λίγα λεπτά.

Κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και προσθέτουμε τη φρυγανιά, τον μαϊντανό, τη ρίγανη, αλάτι, πιπέρι και το χυμό λεμονιού. Προσθέτουμε και τη φέτα για έξτρα γεύση. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Με προσοχή, γεμίζουμε το φιλέτο του μπακαλιάρου με το μείγμα κάνουμε ρολάκι και το τοποθετούμε σε ταψί. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο από πάνω και καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 30-40 λεπτά.

Σερβίρουμε τα γεμιστά φιλέτα μπακαλιάρου ζεστά με ψιλοκομμένο άνηθο.

Ιδανικά με ολόκληρες ψητές πατάτες ή πατατοσαλάτα.