Συνταγή για φιλέτο σολομού με σάλτσα πέστο

Ένα πιάτο γεμάτο γεύση και φρεσκάδα, βιταμίνες και θρεπτικά στοιχεία.

Ζουμερός σολομός, με τραγανή κρούστα και τον έντονο, αρωματικό χαρακτήρα του βασιλικού να πρωταγωνιστεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απλότητα είναι το βασικό στοιχείο του πιάτου.

Τα λίγα, καλά υλικά και σωστός χειρισμός του ψαριού αρκούν για να φτιάξουμε ένα εντυπωσιακό πιάτο, χωρίς κόπο.

Δεν χρειάζεται να είμαστε επαγγελματίες για να πετύχουμε τέλειο ψήσιμο, που θέλει λίγα βήματα και μόλις 20 λεπτά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σολομός με πέστο

Υλικά:

2 φιλέτα σολομού, περίπου 200 γρ. το καθένα

3–4 κ.σ. έτοιμη σάλτσα πέστο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

ελαιόλαδο (για το ταψί)

1 λεμόνι, κομμένο σε φέτες για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C.

Στρώνουμε ένα μικρό ταψί με αλουμινόχαρτο και αλείφουμε ελαφρά με ελαιόλαδο.

Τοποθετούμε τα φιλέτα σολομού με την πέτσα (αν έχουν) προς τα κάτω, στο ταψί.

Στεγνώνουμε ελαφρά με χαρτί κουζίνας και αλατοπιπερώνουμε γενναιόδωρα την επιφάνεια.

Ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο για 18–20 λεπτά, ανάλογα με το πάχος του φιλέτου.

Βγάζουμε τον σολομό από τον φούρνο και, ενώ είναι ζεστός, απλώνουμε πάνω του 1–2 κουταλιές από το πέστο — η θερμότητα θα το ζεστάνει χωρίς να το ψήσει υπερβολικά, διατηρώντας τα αρώματα.

Αφήνουμε 1–2 λεπτά να «σταθεί» και σερβίρουμε με φέτες ή και λίγο ξύσμα λεμονιού.

Μπορούμε να ψήσουμε σπαράγγια στο ίδιο ταψί δίπλα στον σολομό και να σερβίρουμε με λεμονάτες βραστές πατάτες baby.