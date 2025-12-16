Συνταγή για φουντουκόπιτα με σοκολάτα

Πρόκειται για ένα πολυτελές, υγρό, σοκολατένιο γλυκό με φουντούκια.

Είναι ιδανικό για τα γιορτινά μας τραπέζια, αλλά και για να γλυκάνουμε τις συναντήσεις με φίλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γλυκάκι αυτό παραμένει υγρό στο εσωτερικό του και τα τραγανά φουντούκια δίνουν άλλη διάσταση στην υφή.

Αυτό που πρέπει να προσέξουμε, είναι να διαχωρίσουμε σωστά τα αυγά, ασπράδι από κρόκο και να ενσωματώσουμε, με πολύ απαλές κινήσεις τη μαρέγκα στο μείγμα, για να μην χάσουμε τον πολύτιμο «αέρα».

Σερβίρουμε με παγωτό βανίλια ή χτυπημένη κρέμα γάλακτος, αρωματισμένη με λίγο ξύσμα μανταρίνι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φουντουκόπιτα

Υλικά:

4 αυγά (χωρισμένα ασπράδι – κρόκος)

¼ κ.γ. αλάτι

150 γρ. βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

200 γρ. ζάχαρη, κρυσταλλική

250 γρ. σοκολάτα, κουβερτούρα λιωμένη(σε μπεν μαρί ή στα μικροκύματα)

20 γρ. κακάο

60 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

150 γρ. φουντούκια, θρυμματισμένα + extra για την επιφάνεια

Εκτέλεση:



Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στον αέρα.



Στον κάδο του μίξερ, προσθέτουμε τα ασπράδια και το αλάτι. Με το σύρμα χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα, μέχρι να δημιουργήσουμε μία μαρέγκα. Όταν είναι έτοιμη, τη μεταφέρουμε σε ένα μεγάλο μπολ.



Στον ίδιο κάδο του μίξερ, βάζουμε το βούτυρο και τη ζάχαρη και χτυπάμε, με το εργαλείο, σύρμα, μέχρι να αφρατέψει το μείγμα.



Προσθέτουμε τους κρόκους έναν-έναν και στη συνέχεια ρίχνουμε την λιωμένη σοκολάτα, το κακάο και το αλεύρι και ανακατεύουμε.



Βγάζουμε από το μίξερ, προσθέτουμε τα φουντούκια και ανακατεύουμε με μια λαστιχένια σπάτουλα.

Προσθέτουμε τη μαρέγκα σε δόσεις και ανακατεύουμε με απαλές κυκλικές κινήσεις.

Συμπεριλαμβάνουν και τα υγρά που έχει βγάλει η μαρέγκα.



Στρώνουμε λαδόκολλα στο κάτω μέρος ενός στρογγυλού ταψιού ή φόρμας, διαμέτρου 24 εκατοστών. Αλείφουμε όλη την επιφάνεια με βούτυρο και πασπαλίζουμε με σκόνη κακάο.



Αδειάζουμε το μείγμα στο ταψί, ρίχνουμε διάσπαρτα, λίγα φουντούκια, στην επιφάνεια και ψήνουμε για 30 με 35 λεπτά.



Βγάζουμε από τον φούρνο και αφήνουμε την φουντουκόπιτα να κρυώσει, πριν σερβίρουμε, με παγωτό ή χτυπημένη κρέμα.