Συνταγή για γέμιση με άγριο ρύζι λουκάνικo και ξινόμηλο

Πέρα από την κλασική συνταγή της γέμισης με κιμά υπάρχουν και διάφορα άλλα είδη, όπως, με ρύζι ή ψίχουλα ψωμιού.

Ούτως ή άλλως, ο σκοπός της γέμισης, όταν μπαίνει στην κοιλιά του πουλερικού, είναι να δώσει υγρασία και γεύση.

Αυτή η συνταγή περιλαμβάνει πιο σπάνια υλικά όπως το άγριο ρύζι.

Έχει ακόμη γευστικές αντιθέσεις, με το ξινόμηλο και το χωριάτικο λουκάνικο, που έχει τη θέση του κιμά, εδώ.

Την υφή, εμπλουτίζουν οι χονδροσπασμένοι ξηροί καρποί.

Γέμιση με άγριο ρύζι λουκάνικo και ξινόμηλο

Υλικά:

180 γρ. άγριο ρύζι, μουλιασμένο σε κρύο νερό αποβραδίς

3 ξερά κρεμμύδια, σε ψιλά καρέ

2 μέτρια ξινόμηλα, καθαρισμένα, σε κυβάκια

2 κλωνάρια σέλερι, ψιλοκομμένα

τα φύλλα από 1/2 μάτσο μαϊντανό, ψιλοκομμένα

250 γρ. λουκάνικα χωριάτικα

100 γρ. φουντουκόψιχα, χονδροσπασμένη

50 γρ. σταφίδες (μαύρες ή ξανθές)

750 ml ζωμός κότας (κύβος ψυγείου)

50 ml ελαιόλαδο

αλάτι – φρεσκοτριμμένο πιπέρι – πρέζα μοσχοκάρυδο

Εκτέλεση:

Σε μια κατσαρόλα βράζουμε τον ζωμό και το ρύζι σε δυνατή φωτιά για περίπου 2 λεπτά, μέχρι να αρχίσει να κοχλάζει.

Χαμηλώνουμε, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε για περίπου 45 λεπτά, μέχρι να πιει το ρύζι τα περισσότερα από τα υγρά και να ανοίξει ο φλοιός.

Αφαιρούμε τη μεμβράνη από τα λουκάνικα και ψιλοκόβουμε το κρέας.

Σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το λουκάνικο, μέχρι να ροδίσει.

Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σέλερι, τις σταφίδες και το μήλο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 5 λεπτά, ανακατεύοντας.

Αδειάζουμε το μείγμα του τηγανιού, στην κατσαρόλα με το ρύζι (κι ας έχει ζουμί), προσθέτουμε τα φουντούκια, τον μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο και ανακατεύουμε.