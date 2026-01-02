Συνταγή για γέμιση με συκωτάκια, κάστανα και κονιάκ

Αυτή η συνταγή για γέμιση, απευθύνεται σε foodies, δηλαδή σε ανθρώπους που είναι μαθημένοι στις δυνατές γεύσεις, οι οποίες είναι πέρα από τα συνηθισμένα.

Και αυτήν, βέβαια, μπορείτε να την βάλετε μέσα στην γαλοπούλα, αλλά και να την σερβίρετε ως ξεχωριστό πιάτο, ή ως πρώτο.

Αν επιλέξετε να σερβίρετε την γέμιση με τα συκωτάκια, ως πρώτο πιάτο, ταιριάζει πολύ, να έχετε στο κάθε πιάτο, φρυγανισμένο ψωμί.

Αν τα κάστανά σας είναι πολύ μεγάλα, μπορείτε να τα κόψετε στη μέση ή να τα ψιλοκόψετε, αφήνοντας μερικά ολόκληρα, για την εμφάνιση.

Το σβήσιμο στα συκωτάκια με κονιάκ, δεν πρέπει να το παραλείψετε, γιατί τα κάνει ακόμη πιο νόστιμα.

Γέμιση με συκωτάκια και κάστανα

Υλικά:

150 γρ. φρυγανιά, τριμμένη

200 γρ. συκωτάκια πουλιών, ψιλοκομμένα

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

10 ολόκληρα κάστανα βρασμένα, καθαρισμένα

τα φύλλα από 1/3 μάτσο μαϊντανό, ψιλοκομμένα

50 ml κονιάκ

80 γρ. βούτυρο αγελάδος

80 ml φρέσκο γάλα

1/2 κ.σ. αποξηραμένη ρίγανη

ξύσμα από 1-2 λεμόνια

αλάτι – φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά μέχρι να λιώσει και σοτάρουμε το κρεμμύδι και τα συκωτάκια μέχρι να ροδίσουν.

Σβήνουμε με το κονιάκ, αφήνουμε 2 – 3 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ και αποσύρουμε από τη φωτιά.

Ρίχνουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά για τη γέμιση, ανακατεύουμε και γεμίζουμε με το μείγμα, την κοιλιά της γαλοπούλας.

Κάλλιστα, μπορούμε να σερβίρουμε την γέμιση ως ξεχωριστό πιάτο.