Συνταγή για γιαπωνέζικες πραλίνες σοκολάτας με κρέμα γάλακτος και βούτυρο

Αυτές οι πραλίνες, είναι διαφορετικές από όποιες έχετε δοκιμάσει. Είναι μεταξένιες και λιώνουν αργά στο στόμα.

Ξεχωρίζουν λόγω της πολυτελούς υφής τους και των φρέσκων, απλών συστατικών τους.

Τις δοκίμασα σε ένα γιαπωνέζικο ζαχαροπλαστείο στο Πικαντίλι του Λονδίνου, στο οποίο μπήκα, σαν υπνωτισμένη, γιατί έμοιαζε περισσότερο με κοσμηματοπωλείο.

Στις προθήκες έβλεπα τέλειες, γλυκιές μπουκιές, συμμετρικές, στολισμένες μινιμαλιστικά και σε ασύλληπτα χρώματα. Διάλεξα τις σοκολατένιες, με το όνομα “Nama” που σημαίνει «ωμή» ή «φρέσκια», πιστεύοντας ότι οι Ιάπωνες δεν θα το «είχαν» σε αυτόν τον τομέα.

Διαψεύστηκα, μαγεύτηκα και έψαξα μια συνταγή για αυτές τις βελούδινες πραλίνες, που φτιάχνω πολλά χρόνια, προσθέτοντας, καμιά φορά νιφάδες θαλασσινού αλατιού.

Σπιτικές πραλίνες με κρέμα γάλακτος

Υλικά:

450 γρ. κουβερτούρα σκούρα

325 γρ. κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά

30 γρ. βούτυρο

15 γρ. κονιάκ

50 γρ. κακάο σε σκόνη για επικάλυψη

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε, λίγο, την κρέμα γάλακτος και το βούτυρο, σε μέτρια θερμοκρασία, χωρίς να κοχλάσει.

Βάζουμε την κουβερτούρα σε ένα μπολ, και ρίχνουμε πάνω της, την κρέμα γάλακτος.

Αφήνουμε για λίγα δεύτερα, χωρίς να ανακατεύουμε και ύστερα ανακατεύουμε με λαστιχένια σπάτουλα.

Ρίχνουμε και το κονιάκ και ανακατεύουμε.

Στρώνουμε ένα τετράγωνο ταψί, 20 x 20 εκατοστά, με λαδόκολλα και αδειάζουμε σε αυτό τη γκανάς σοκολάτας.

Βάζουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 5 ώρες.

Ύστερα βγάζουμε τη λαδόκολλα από το ταψί και κόβουμε τετράγωνα τρουφάκια, 2 x 2 εκατοστών.

Πασπαλίζουμε με κακάο μέχρι να καλυφθούν σε όλες τις πλευρές.

Διατηρούμε στο ψυγείο σε αεροστεγές δοχείο.