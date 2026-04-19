Συνταγή για γιουβαρλάκια με τραχανά κοκκινιστά 

Το αγαπημένο φαγητό των παιδιών, τα γιουβαρλάκια, γίνονται διαφορετικά.

Ο τραχανάς δουλεύει σαν συνεκτικό υλικό, στη θέση του ρυζιού, ενώ το υλικό έκπληξη, το κεφίρ, μαλακώνει τον κιμά και φρεσκάρει τη γεύση.

Η σάλτσα ντομάτας με κανέλα και κουρκουμά, ακουμπάει τις παραδοσιακές μνήμες και τις ενισχύει με στυλ.

Το κλασικό comfort πιάτο, δεν φοβάται την αλλαγή και παραμένει οικείο τη γεύση.

Σερβίρουμε με φρέσκο ψωμί και πιπεράτη φέτα.

Γιουβαρλάκια με τραχανά κοκκινιστά

Υλικά:

Για τα γιουβαρλάκια:

500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος

200 γρ. τραχανάς

1 κ.σ. σάλτσα πέστο βασιλικού

250 ml κεφίρ

1 κ.σ. ψιλοκομμένος μαϊντανός ή 1 κ.σ. ψιλοκομμένος άνηθος

αλατοπίπερο

Για τη σάλτσα:

400 γρ. συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας

1 κ.σ. ντοματοπελτές

500 ml νερό

μια πρέζα κουρκουμά

μια πρέζα κανέλα

αλάτι – πιπέρι

240 ml ελαιόλαδο

Εκτέλεση:

Σε μεγάλο μπολ βάζουμε τον κιμά, τον τραχανά, το πέστο, το κεφίρ, τα μυρωδικά και αλατοπίπερο.

Ζυμώνουμε καλά για μερικά λεπτά, μέχρι τα υλικά να ενωθούν και η μάζα να γίνει ομοιογενής.

Σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο τουλάχιστον 10–15 λεπτά για να σφίξει και να αναπτυχθούν οι γεύσεις (μπορούμε να το κρατήσουμε και περισσότερο αν θέλουμε).

Ετοιμάζουμε τη σάλτσα: σε μεγάλο, βαθύ τηγάνι ή κατσαρόλα ρίχνουμε το ελαιόλαδο και προσθέτουμε την συμπυκνωμένη ντομάτα, τον πελτέ και το νερό.

Ανακατεύουμε καλά ώστε να διαλυθεί ο πελτές και προσθέτουμε την πρέζα κουρκουμά, την κανέλα, αλάτι και πιπέρι. Φέρνουμε τη σάλτσα σε βρασμό.

Μόλις πάρει βράση, χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτρια προς χαμηλή.

Πλάθουμε μικρά γιουβαρλάκια με τη ζύμη (περίπου μπαλάκι μεγέθους καρυδιού ή λίγο μεγαλύτερο) και τα τοποθετούμε προσεκτικά μέσα στη σάλτσα.

Σκεπάζουμε και μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά περίπου 30 λεπτά, μέχρι τα γιουβαρλάκια να ψηθούν καλά και η σάλτσα να δέσει και να μελώσει — ελέγχουμε και κουνάμε απαλά την κατσαρόλα, κατά διαστήματα για να μην διαλυθούν τα γιουβαρλάκια.

Αν η σάλτσα είναι πολύ πηχτή, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό.

Όταν είναι έτοιμα, αφαιρούμε από τη φωτιά και αφήνουμε το φαγητό να σταθεί 5–10 λεπτά πριν σερβίρουμε.

Σερβίρουμε ζεστό.