Συνταγή για γκουζέρ, φουσκωτά τυροσουδάκια με τσένταρ

Πρόκειται για μια εθιστική λιχουδιά, που έχει ένα touch πολυτέλειας και ένα πολύ γαλλικό όνομα: γκουζέρ.

Έχουν μια διαδικασία για να τα φτιάξουμε αφού ξεκινάμε με μία ζύμη «πατ α σου», την οποία, αν δεν την έχετε φτιάξει ποτέ πριν, μπορεί να σας φαίνεται λίγο περίεργη.

Ουσιαστικά μαγειρεύουμε τη ζύμη κατά το ήμισυ πρώτα, προσθέτοντας αλεύρι σε βραστό νερό και βούτυρο και ανακατεύοντας «τρελά» μέχρι να έχουμε μια μπάλα ζύμης με την υφή πλαστελίνης.

Στη συνέχεια, προσθέτουμε τα αυγά και μετά η ζύμη μπαίνει στον φούρνο, όπου φουσκώνει καθώς το νερό, που περιέχει, μετατρέπεται σε ατμό και δημιουργεί «τσέπες» αέρα.

Η ζύμη αυτή χρησιμοποιείται και για την παρασκευή εκλέρ, μπενιέ, ακόμη και τσουρός.

Γκουζέρ

Υλικά:

115 γρ. βούτυρο

1 φλιτζάνι νερό

1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις

4 μεγάλα αυγά

1 φλιτζάνι τριμμένο τυρί τσένταρ

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Σε μια μεσαίου μεγέθους αντικολλητική κατσαρόλα, βάζουμε το νερό, το βούτυρο και το αλάτι και βράζουμε σε δυνατή φωτιά.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτρια και προσθέτουμε το αλεύρι όλο μαζί, ανακατεύοντας γρήγορα.

Το μείγμα θα σχηματίσει μια μπάλα ζύμης που θα ξεκολλάει από τα τοιχώματα.

Βοηθάει να χρησιμοποιήσουμε μια ξύλινη κουτάλα για να ανακατέψουμε, καθώς η ζύμη θα είναι αρκετά σφιχτή.

Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει για μερικά λεπτά, ανακατεύουντας, ώστε να κρυώσει ομοιόμορφα. Θέλουμε η ζύμη να είναι ζεστή, όχι καυτή, ώστε να μην ψηθούν τα αυγά.

Προσθέτουμε τα αυγά, ένα κάθε φορά, ανακατεύοντας μετά από κάθε προσθήκη μέχρι να ενσωματωθούν στη ζύμη. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μίξερ αν θέλετε ή να ανακατέψετε με το χέρι με ξύλινη κουτάλα.) Η ζύμη θα πρέπει να γίνει αρκετά κρεμώδης.

Ανακατεύουμε στη ζύμη το τριμμένο τυρί και το φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C. Βάζουμε μία γεμάτη κουταλιά της σούπας, για κάθε σουδάκι, σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα, με απόσταση τουλάχιστον 2,5 εκατοστών μεταξύ τους.

Βάζουμε στον φούρνο και ψήνουμε για 10 λεπτά στους 220°C. Χαμηλώνουμε τη φωτιά στους 175°C και ψήνουμε για άλλα 15-20 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν και να ροδίσουν, ελαφρά, τα τυροσουδάκια.