Συνταγή για γλυκιά τάρτα με γλυκοπατάτα και φθινοπωρινά μπαχαρικά

Με έμπνευση από τη γιορτή των Ευχαριστιών, στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, είναι το γλυκάκι αυτό.

Από το παραδοσιακό τους τραπέζι, σε αυτή τη σπουδαία γιορτή, δεν λείπουν οι πίτες, που είναι ανοιχτές, σαν τάρτα.

Έχουν, συνήθως, τα υλικά της εποχής, όπως οι κίτρινη κολοκύθα ή η γλυκοπατάτα.

Τα αρωματικά που χρησιμοποιούνται κατά κόρον, είναι η κανέλα, το τζίντζερ, το μοσχοκάρυδο, το μπαχάρι, το γαρίφαλο ή σκόνη πέντε μπαχαρικών, (5 spice) που χρησιμοποιείται στα ασιατικά μαγειρέματα.

Οι περισσότεροι μάγειρες του Αμερικανικού Νότου αγαπούν να χρησιμοποιούν το μοσχοκάρυδο, παραδοσιακά.

Τάρτα γλυκοπατάτας

Υλικά:

3 γλυκοπατάτες, (συνολικού βάρους έως 700γρ.) κομμένες στη μέση κατά μήκος κρατώντας τη φλούδα (δίνουν περίπου 2 φλιτζάνια, λιωμένες)

1 φύλλο για τάρτα ή κουρού σπιτικό ή αγορασμένο από το κατάστημα(αποψυγμένο)

2 μεγάλα αυγά

1/2 φλιτζάνι σκούρα καστανή ζάχαρη

1 κ.γ. σκόνη κανέλα

1 κ.γ. σκόνη τζίντζερ

1/2 κ.γ. τριμμένο μοσχοκάρυδο

3/4 κ.γ. αλάτι

2 κ.σ. βούτυρο, λιωμένο

1 1/2 φλιτζάνια γάλα εβαπορέ

Για το σερβίρισμα:

σαντιγί

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C:

Βουτυρώνουμε την ταρτιέρα ή ένα στρογγυλό, μέτριο ταψί. Τοποθετούμε το φύλλο της τάρτας, πιέζοντας να εφαρμόσει στο σκεύος, καλά.

Σε ένα μεγάλο ρηχό ταψί στρώνουμε λαδόκολλα και τοποθετούμε τις γλυκοπατάτες κομμένες στη μέση με τις κομμένες πλευρές προς τα κάτω.

Τρυπάμε, κάθε μισό, σε πολλά σημεία με τη μύτη του μαχαιριού.

Στην άκρη του ταψιού τοποθετούμε την ταρτιέρα, καλύπτουμε με λαδόκολλα την επιφάνειά της και γεμίζουμε με ξερά φασόλια ή βαρίδια πίτας.

Με αυτόν τον τρόπο θα ψηθεί η βάση ταυτόχρονα με τις γλυκοπατάτες, για 45 έως 50 λεπτά,

Στα μισά του χρόνου, γυρίζουμε τις πατάτες.

Όταν τρυπιούνται εύκολα με ένα μαχαίρι, είναι έτοιμες.

Βγάζουμε τις πατάτες και την βάση της τάρτας, από τον φούρνο να κρυώσουν.

Αφαιρούμε τις φλούδες από τις γλυκοπατάτες και βάζουμε τη σάρκα σε ένα μεγάλο μπολ.

Τις λιώνουμε με ένα πιρούνι ή με το πρες πουρέ(εργαλείο για τον πουρέ).

Οι πατάτες θα πρέπει να μοιάζουν ελαφρώς λιωμένες, με μερικά μικρά κομμάτια σε μέγεθος μπιζελιού.

Χτυπάμε για λίγο τις πατάτες με σύρμα ή μίξερ χειρός.

Ρίχνουμε τα αυγά, ένα κάθε φορά, χτυπώντας μέχρι να ενσωματωθούν όλα τα υλικά.

Προσθέτουμε την καστανή ζάχαρη, την κανέλα, το τζίντζερ, το μοσχοκάρυδο, το αλάτι και το λιωμένο βούτυρο και ανακατεύουμε.

Τέλος, ρίχνουμε το γάλα εβαπορέ και ανακατεύουμε καλά.

Αδειάζουμε το μείγμα πάνω στην ψημένη βάση τάρτας και ψήνουμε για 45 έως 55 λεπτά, ή μέχρι οι άκρες της γέμισης να φουσκώσουν ελαφρώς και μια οδοντογλυφίδα που θα εισαχθεί στο κέντρο της τάρτας, να βγαίνει καθαρή.

Σερβίρουμε σε θερμοκρασία δωματίου με σαντιγί, αν θέλουμε.