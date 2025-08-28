Συνταγή για γλυκό σνακ του λεπτού με ψωμί του τοστ

Εσείς επιτρέπετε στα παιδιά σας να πειραματίζονται στην κουζίνα;

Τα αφήνετε, ας πούμε, όταν έρχονται σπίτι, μετά την προπόνηση ή τις αθλητικές δραστηριότητες, συνήθως «κουβαλώντας» κάποιον φίλο μαζί, να φτιάξουν μόνοι τους κάτι για να φάνε; Ή τους δίνετε χρήματα να πάνε στο περίπτερο;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ρητορικά είναι τα ερωτήματα, γιατί όλοι οι γονείς, κάποια στιγμή θα ακολουθήσουμε έναν από τους δύο δρόμους ή και τους δύο, εναλλάξ.

Πρόσφατα, με εξέπληξαν οι κόρη μου και οι φίλες της όταν θέλησαν μετά τον αγώνα μπάσκετ, να φτιάξουν μόνες τους ένα γλυκό σνακ, που είχαν δει στο διαδίκτυο και ήταν viral.

Έψαξαν βρήκαν ψωμί του τοστ χωρίς κόρα, μαρμελάδα και άλειμμα σοκολάτας και ένα αυγό από το ψυγείο και έπιασαν δουλειά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Toasties με μαρμελάδα

Υλικά:

4 φέτες λευκό ψωμί για σάντουιτς, χωρίς κόρα

1/4 φλιτζάνι μαρμελάδα της αρεσκείας σας ή άλειμμα σοκολάτας

1 αυγό, χτυπημένο με 1 κουταλιά της σούπας νερό

ζάχαρη άχνη, για πασπάλισμα, προαιρετικά

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C. Στρώνουμε ένα ταψί με λαδόκολλα.

Με τα δάχτυλά ή το πίσω μέρος ενός κουταλιού, πιέζουμε απαλά στο κέντρο κάθε φέτας ψωμιού, για να δημιουργηθεί μια εσοχή, αφήνοντας ένα περίγραμμα περίπου 1 εκατοστού, γύρω από τις άκρες, για να σφραγιστεί, το γλυκό τοστ.

Βάζουμε, περίπου 1 κουταλιά της σούπας γέμιση στο κέντρο της κάθε φέτας ψωμιού, αφήνοντας ένα περίγραμμα γύρω από τις άκρες. (Μην τις γεμίσετε υπερβολικά, αλλιώς οι πίτες θα στάζουν).

Αλείφουμε τις άκρες του ψωμιού με το διάλυμα αυγού.

Διπλώνουμε το ψωμί στη μέση πάνω από τη γέμιση.

Πιέζουμε με τα δάχτυλα, τις άκρες του ψωμιού, για να σφραγίσουν και, στη συνέχεια, πατάμε, γύρω – γύρω, με ένα πιρούνι για να κλείσουν πλήρως.

Χρησιμοποιώντας ένα πινέλο ζαχαροπλαστικής, αλείφουμε ελαφρά το υπόλοιπο διάλυμα αυγού, πάνω από τις κορυφές και τις άκρες κάθε διπλωμένης πίτας τοστ (toastie).

Ψήνουμε μέχρι να ροδίσουν, για 10 έως 12 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρά σε σχάρα. Πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη και σερβίρουμε.

Αυτά τα γλυκά σνακ, τρώγονται καλύτερα ζεστά, αμέσως μετά το ψήσιμο.

Δεν διατηρούν την τραγανή τους υφή αν αποθηκευτούν, αλλά είναι αρκετά γρήγορα για να γίνουν φρέσκα, κάθε φορά που σας πιάνει η επιθυμία για γλυκό.