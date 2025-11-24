Συνταγή για γλυκοπατάτες γιαχνί με σάλτσα φέτας

Πώς μετατρέπεται η cucina povera σε χιπ και δημιουργική, αλλάζοντας μόνο ένα υλικό;

Το εμβληματικό πιάτο της φτωχής Ελλάδας, οι πατάτες γιαχνί, μπορούν να μετατραπούν σε δημιουργικό πιάτο για χορτοφάγους.

Βάζοντας πορτοκαλί γλυκοπατάτα και μια πινελιά εξωτικά μπαχαρικά.

Το φαγητό αυτό, δεν χρειάζεται βασανιστικό τσιγάρισμα και πολύ χρόνο στο μαγείρεμα.

Το αποτέλεσμα θα είναι τόσο πλούσιο και διαφορετικό, που θα μας θυμίσει τον λόγο για να αγαπάμε τις απλές γεύσεις.

Γλυκοπατατες γιαχνί

Υλικά:

2-3 γλυκοπατάτες (περίπου 600 γρ.), σε χοντρά κομμάτια

80 ml λάδι (περίπου 1/3 φλ.)

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο (περίπου 150 γρ.)

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες (περίπου 6 γρ.)

400 ml ντοματοχυμό (ή ντομάτα πελτέ αραιωμένη με νερό)

250 ml νερό

1 κύβος λαχανικών ψυγείου

1 κ.γ. δενδρολίβανο ξερό

1/4 κ.γ. μαύρο πιπέρι

1/4 κ.γ. τσίλι

1/4 κ.γ. κάρυ

Για το σερβίρισμα:

200 γρ. γιαούρτι χτυπημένο με 100 γρ. φέτα και 1 κ.γ. ψιλοκομμένο φρέσκο άνηθο

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε τσιγαρίζοντας στο λάδι το ψιλοκομμένο κρεμμύδι για περίπου 5-6 λεπτά μέχρι να μαλακώσει και να γίνει διαφανές.

Προσθέτουμε το σκόρδο και σοτάρουμε για ένα λεπτό ακόμα, να απελευθερώσουν τα αρώματά τους.

Ρίχνουμε τις χοντρές κομμένες γλυκοπατάτες και συνεχίζουμε το τσιγάρισμα για 4-5 λεπτά, ώστε να πάρουν ωραίο χρώμα.

Προσθέτουμε τον ντοματοχυμό, το νερό, τον κύβο και τα μπαχαρικά. Ανακατεύουμε καλά.

Καλύπτουμε με το καπάκι, αλλά όχι εντελώς, και βράζουμε σε μέτρια φωτιά για 20-25 λεπτά, κουνώντας κάθε τόσο, την κατσαρόλα από τα χερούλια, μέχρι οι πατάτες να μαλακώσουν και η σάλτσα να μελώσει και να δέσει.



Σερβίρουμε τις γλυκοπατάτες γιαχνί ζεστές, με κουταλιές από την σάλτσα γιαουρτιού, φέτας και άνηθου που θα χτυπήσουμε στο μιξεράκι.