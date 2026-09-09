Συνταγή για μουσταλευριά με ταχίνι, espresso και κακάο

Επιδόρπιο – υπερτροφή είναι αυτό που θα φτιάξουμε.

Η μουσταλευριά δεν χρειάζεται μεγάλη επεξεργασία για να γίνει νόστιμη.

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Εμείς θα την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα, όσο προλαβαίνουμε αφού ο μούστος εμφανίζεται εμφανίζεται μόνο για λίγο μέσα στη χρονιά.

Ο μούστος έχει ήδη φρουτένια γλυκύτητα και εκείνη τη χαρακτηριστική, βαθιά γεύση του σταφυλιού που εμείς θα πάμε λιγάκι παραπέρα.

Θα «πλουτίσουμε» με ταχίνι, κακάο και καφέ για να δώσουμε περισσότερο βάθος.

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Μουσταλευριά με ταχίνι και κακάο

Υλικά:

Για 6 ατομικά μπολάκια:

1 λίτρο φρέσκο μούστο, καλά σουρωμένο

90 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

35 γρ. ταχίνι

15 γρ. κακάο

30 ml espresso, δυνατό

1 κ.σ. πετιμέζι

1/2 κ.γ. κανέλα

1 μικρή πρέζα αλάτι

Για το σερβίρισμα:

60 γρ. φουντούκια

1 κ.σ. σουσάμι

λίγο κακάο

λίγες σταγόνες ταχίνι

ανθός αλατιού

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε καβουρδίζοντας τα φουντούκια. Τα απλώνουμε σε ένα ταψί και τα ψήνουμε στους 170°C για 8-10 λεπτά, μέχρι να πάρουν χρώμα και να μυρίσουν έντονα.

Τα αφήνουμε να κρυώσουν και τα χοντροκόβουμε.

Κρατάμε περίπου 150 ml από τον μούστο στην άκρη και βάζουμε τον υπόλοιπο σε κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Δεν θέλουμε να βράσει.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με το κακάο και προσθέτουμε σταδιακά τον κρύο μούστο που έχουμε κρατήσει, δουλεύοντας με σύρμα μέχρι να έχουμε έναν λείο χυλό, χωρίς σβόλους.

Ρίχνουμε το μείγμα στην κατσαρόλα με τον ζεστό μούστο και ανακατεύουμε συνεχώς με σύρμα. Μόλις αρχίσει να δένει, χαμηλώνουμε τη φωτιά και συνεχίζουμε το ανακάτεμα για περίπου 8-10 λεπτά.

Θέλουμε η μουσταλευριά να αποκτήσει πυκνή αλλά βελούδινη υφή.

Προσθέτουμε το ταχίνι, το πετιμέζι, την κανέλα και το αλάτι και ανακατεύουμε μέχρι να ενσωματωθούν.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τον espresso. Ανακατεύουμε καλά και δοκιμάζουμε. Ο καφές δεν πρέπει να κυριαρχεί, πρέπει να βρίσκεται στο βάθος της γεύσης.

Μοιράζουμε τη μουσταλευριά σε μπολάκια και την αφήνουμε να κρυώσει. Μπορούμε να τη σερβίρουμε σε θερμοκρασία δωματίου ή να την αφήσουμε στο ψυγείο για μερικές ώρες.

Πριν τη σερβίρουμε, πασπαλίζουμε με καβουρδισμένα φουντούκια, σουσάμι και λίγο κακάο.

