Συνταγή για γρήγορο μπισκοτογλυκό με 3 υλικά στο ποτήρι

Αν έχεις στη διάθεσή σου αυτά τα τρία, απλά υλικά, έχεις ένα πλούσιο και απολαυστικό μπισκοτογλυκό, σε λίγα λεπτά.

Το πλεονέκτημα εδώ είναι ότι δεν χρειάζεται να περιμένεις να σφίξει, να δέσει, ή να παγώσει το γλυκό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορείς να το απολαύσεις αμέσως, ή να το βάλεις στο ψυγείο, αν το προτιμάς κρύο.

Οποιαδήποτε γεύση από τα γεμιστά μπισκότα, μάς κάνει για το γλυκάκι μας, ακόμη και αυτά με τα φρούτα.

Τα υλικά δίνουν, 4 μερίδες, δηλαδή 4 ποτηράκια με μπισκοτογλυκό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σοκολατένιο μπισκοτογλυκό

Υλικά:

20 γεμιστά μπισκότα σοκολάτας + 4 ολόκληρα για γαρνίρισμα

115 γρ. κουβερτούρα, ψιλοκομμένη

380 ml κρέμα γάλακτος (full λιπαρά)

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε αλέθοντας τα 20 μπισκότα στον πολυκόφτη, μέχρι να γίνουν σκόνη.

Λιώνουμε την τεμαχισμένη σοκολάτα μαζί με το 1/4 της κρέμας γάλακτος σε μπεν μαρί, προσέχοντας ο πάτος του μεταλλικού μπολ να μην ακουμπάει στο νερό που κοχλάζει.

Αφήνουμε να λιώσει η σοκολάτα ανακατεύοντας παράλληλα με σπάτουλα σιλικόνης.

Μόλις έχουμε ένα λείο, βελούδινο σοκολατένιο μείγμα, βγάζουμε από την φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει.

Χτυπάμε την υπόλοιπη κρέμα γάλακτος να γίνει μια απαλή και αφράτη σαντιγί.

Προσθέτουμε τη σαντιγί στο σοκολατένιο μείγμα σε δύο – τρεις δόσεις, ανακατεύοντας με κοφτές απαλές κινήσεις, μέχρι να ενσωματωθεί.

Ετοιμάζουμε τέσσερα, χαμηλά και φαρδιά ποτήρια, μοιράζουμε τα υλικά σε στρώσεις, ξεκινώντας με λίγο τριμμένο μπισκότο και συνεχίζοντας με κρέμα και ξανά μπισκότο, κρέμα και τα λοιπά, συνεχίζοντας όσο έχουμε υλικά.

Σερβίρουμε αμέσως, γαρνίροντας με ένα ολόκληρο μπισκότο, ή εναλλακτικά διατηρούμε στο ψυγείο για 1-2 μέρες.