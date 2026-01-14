Συνταγή για ινδικό κοτόπουλο ταντούρι

Το κοτόπουλο ταντούρι παίρνει το όνομά του από τον πήλινο φούρνο ταντούρι σε σχήμα καμπάνας, ο οποίος χρησιμοποιείται παραδοσιακά και για το ψήσιμο της πίτας ναάν, που είναι το ινδικό ψωμί.

Για αυτό το αρωματικό και ζουμερό κοτόπουλο, χρησιμοποιούμε ολόκληρα μπούτια, χωρίς πέτσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κοτόπουλο μαρινάρεται σε ένα μείγμα γιαουρτιού, χυμού λεμονιού και μπαχαρικών και το κρέας χαράσσεται, μέχρι το κόκκαλο σε πολλά σημεία, ώστε η μαρινάδα να διεισδύσει πιο γρήγορα.

Το κοτόπουλο παίρνει την χαρακτηριστική πορτοκαλοκόκκινη απόχρωση από την άφθονη καυτερή πιπεριά τσίλι.

Επίσης, για καλή μας τύχη, δεν χρειαζόμαστε φούρνο tandoor για να φτιάξουμε αυτό το κοτόπουλο. Ψήνουμε στα κάρβουνα ή σε φούρνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κοτόπουλο Tandoori

Υλικά:

3 κ.σ. φυτικό λάδι

1 κ.γ. τριμμένο κόλιανδρο

1 κ.γ. τριμμένο κύμινο

1 κ.γ. τριμμένο κουρκουμά

1 κ.γ. πιπέρι καγιέν

1 κ.σ. garam masala (έτοιμο ινδικό μπαχαρικό)

1 κ.σ. γλυκιά πάπρικα

1 φλιτζάνι γιαούρτι αγελάδος

2 κ.σ. χυμό λεμονιού

4 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

2 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο ​​τζίντζερ

1 κ.γ. αλάτι

4 ολόκληρα μπούτια κοτόπουλου, χωρίς πέτσα, με κόκαλο

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το λάδι σε ένα μικρό τηγάνι σε μέτρια φωτιά και στη συνέχεια μαγειρεύουμε τον κόλιανδρο, το κύμινο, τον κουρκουμά, το καγιέν, το garam masala και την πάπρικα, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να βγάλουν το άρωμά τους (περίπου 2-3 ​​λεπτά).

Αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει εντελώς.

Ανακατεύουμε το κρύο μείγμα μπαχαρικών–ελαίου στο γιαούρτι και στη συνέχεια ρίχνουμε τον χυμό λεμονιού, το σκόρδο, το αλάτι και το τζίντζερ.

Κάνουμε 3-4 βαθιές χαρακιές στο κάθε κομμάτι κοτόπουλο, αλείφουμε καλά με μαρινάδα και βάζουμε στο ψυγείο, τουλάχιστον μία ώρα (κατά προτίμηση 6 ώρες), όχι περισσότερο από 8 ώρες.

Ψήσιμο: προετοιμάζουμε την ψησταριά έτσι ώστε η μία πλευρά να είναι αρκετά ζεστή σε άμεση εστία, η άλλη πλευρά πιο δροσερή, όχι σε άμεση εστία. Αν χρησιμοποιούμε κάρβουνα, αφήνουμε τη μία πλευρά της ψησταριάς χωρίς κάρβουνα, ώστε να έχουμε μια ζεστή και μια πιο δροσερή πλευρά. Αν χρησιμοποιούμε ψησταριά αερίου, απλώς ανάβουμε τις μισές εστίες.

Με τη λαβίδα πιάνουμε μια χαρτοπετσέτα εμποτισμένη σε φυτικό λάδι και περνάμε τις σχάρες.

Τινάζουμε την περίσσεια μαρινάδας και τοποθετούμε το κοτόπουλο στην καυτή πλευρά της σχάρας.

Βάζουμε τα κομμάτια κοτόπουλου στην καυτή πλευρά της σχάρας και σκεπάζουμε για 2-3 λεπτά.

Γυρίζουμε το κοτόπουλο ώστε να ροδίσει από όλες τις πλευρές.

Μετακινούμε το κοτόπουλο στην ψυχρή πλευρά της σχάρας. Σκεπάζουμε και μαγειρεύουμε για τουλάχιστον 20 λεπτά, έως και 40 λεπτά (ή περισσότερο) ανάλογα με το μέγεθος του κοτόπουλου και τη θερμοκρασία της σχάρας. Το κοτόπουλο είναι έτοιμο όταν οι χυμοί του τρέχουν διαυγείς.

Αφήνουμε να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν σερβίρουμε. Είναι επίσης υπέροχο σε θερμοκρασία δωματίου ή ακόμα και κρύο την επόμενη μέρα.

Σερβίρουμε με ψωμί ναάν δηλαδή ινδική πίτα ή με ρύζι ινδικού τύπου.