Συνταγή για ισπανική σούπα σαλμορέχο που τρώγεται κρύα

Ετεροθαλής αδελφή της επίσης ισπανικής κρύας σούπας, της γνωστής και αγαπημένης gazpacho.

Η δροσιστική, σούπα, salmorejo, με ρίζες στην Ανδαλουσία και συγκεκριμένα στην Κόρδοβα, έχει βασικά υλικά τη ντομάτα, το μπαγιάτικο ψωμί, ελαιόλαδο, σκόρδο, αλάτι και ξίδι.

Η διαφορά αυτή της άγνωστης στην Ελλάδα σούπας, με την γνωστή gazpacho είναι ότι εκτός από ντομάτες, έχει πιπεριές και αγγούρι.

Όσο ακόμη οι ντομάτες είναι καλές, είναι μια ωραία ιδέα να φτιάξουμε αυτή την κρύα νόστιμη σούπα για πρώτο πιάτο σε ένα τραπέζι με φίλους.

Για το σερβίρισμα, μπορείτε να ετοιμάσετε μερικά κρουτόν με ελαιόλαδο, στο τηγάνι.

Σαλμορέχο

Υλικά:

2 κιλά μεγάλες ώριμες ντομάτες, χωρίς τα σπόρια και χοντροκομμένες

1 γεμάτο φλιτζάνι λευκό ψωμί χωριάτικο, κομμένο σε κύβους, χωρίς την κόρα

1 μικρή κόκκινη πιπεριά κομμένη σε μεγάλους κύβους

1 κόκκινο κρεμμύδι

3 μεγάλες σκελίδες σκόρδο

1/2 φλιτζάνι passata ντομάτας

2 κ.σ. ξίδι

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

3/4 φλιτζανιού ελαφρύ ελαιόλαδο και επιπλέον για το σερβίρισμα

κρουτόν, για το σερβίρισμα

ντοματίνια, κομμένα στη μέση, για το σερβίρισμα

φρέσκος βασιλικός ψιλοκομμένος για το σερβίρισμα

νιφάδες θαλασσινού αλατιού

Εκτέλεση:

Βάζουμε τις ψιλοκομμένες φρέσκες ντομάτες, το ψωμί, την πιπεριά, το κρεμμύδι και το σκόρδο στον επεξεργαστή τροφίμων και πολτοποιούμε.

Μεταφέρουμε το μείγμα σε ένα μεγάλο μπολ και προσθέτουμε τον χυμό ντομάτας, το ξίδι, 2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι και 1 κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι. Προσθέτουμε αργά το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε με σύρμα.

Σκεπάζουμε με μεμβράνη και βάζουμε τη σούπα στο ψυγείο, το πολύ για 2 ώρες, ώστε να αναμειχθούν οι γεύσεις, αλλά να μην παγώσει το ελαιόλαδο (οπότε αν θέλετε να ετοιμάσετε τη σούπα εκ των προτέρων, φτιάξτε την χωρίς ελαιόλαδο, βάλτε την στο ψυγείο και προσθέστε το λάδι με σύρμα, λίγο πριν το σερβίρετε).

Σερβίρουμε κρύο σε μεγάλα, ρηχά μπολ και προσθέτουμε τα κρουτόν, τα ντοματίνια, τα ψιλοκομμένα φύλλα βασιλικού, το θαλασσινό αλάτι σε νιφάδες και λίγο ελαιόλαδο.