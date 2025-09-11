Συνταγή για ιταλικά biscotti με κακάο και αμύγδαλα

Οι γεύσεις που αγαπάμε είναι συνδεδεμένες με τις συνήθειες που αγαπάμε.

Όπως ο απογευματινός καφές, με ένα ωραίο μπισκοτένιο βούτημα.

Θυμάμαι τα ιταλικά μπισκότι, με άρωμα πικραμύγδαλο που μας πρόσφερε η γιαγιά μου, πάντα, με τον ελληνικό καφέ.

Ήταν τραγανά και βουτυρένια και είχαν χοντροκομμένο ολόκληρο αμύγδαλο.

Αυτή η συνταγή έχει ενισχυθεί με το υλικό της καρδιάς μας, τη σοκολάτα γάλακτος, καθώς και κακάο στη ζύμη, έτσι έγινε μία από της αγαπημένες της οικογένειας.

Biscotti με σοκολάτα και αμύγδαλα

Υλικά:

2 μεγάλα αυγά

120 γρ. μαύρη ζάχαρη

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

80 γρ. βούτυρο

250 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

50 γρ. κακάο

1/4 κ.γ. σόδα μαγειρική

1/4 κ.γ αλάτι

100 γρ. σταγόνες σοκολάτας γάλακτος

50 γρ. αμύγδαλο φιλέ

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε σε ένα κατσαρολάκι το βούτυρο και το αφήνουμε για 2-3 λεπτά, μέχρι να ροδίσει ελαφρά. Βγάζουμε από το μάτι να κρυώσει.

Χτυπάμε σε μπολ με το σύρμα τα αυγά και τη ζάχαρη, να αφρατέψουν, και προσθέτουμε τη βανίλια και το βούτυρο, αφού κρυώσει εντελώς.

Σε άλλο μπολ κοσκινίζουμε το αλεύρι, το κακάο, το αλάτι και τη σόδα και ρίχνουμε το μισό από το μείγμα στο μπολ με τα αυγά, ανακατεύοντας να ενσωματωθεί.

Ρίχνουμε και το υπόλοιπο μείγμα αλευριού, τις σταγόνες σοκολάτας γάλακτος και το αμύγδαλο, διπλώνοντας το μείγμα απαλά με σπάτουλα μέχρι να γίνει μια εύπλαστη ζύμη.

Τη χωρίζουμε στα δύο και πλάθουμε μακριές οβάλ «μπαγκέτες», με διάμετρο 3-4 εκατοστά.

Βάζουμε τις «μπαγκέτες» σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και τις ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 160°C, στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, για 25 λεπτά.

Τις βγάζουμε από τον φούρνο και μόλις κρυώσουν ώστε να μπορούμε να τις πιάσουμε, κόβουμε προσεκτικά διαγώνια λεπτά biscotti, με πάχος 1,5-2 εκατοστά.

Τα ξαναβάζουμε στο ταψί με το αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε στον αέρα στους 140°C, για 20 λεπτά, ακόμα, για να γίνουν τραγανά.