Συνταγή για καπνιστή ρεγγοσαλάτα

Η ρεγγοσαλάτα είναι ένα καπνιστό άλειμμα με έντονη γεύση ψαριού.

Ιδανικό ως ορεκτικό με φρυγανισμένο ψωμί ή κράκερς, είναι ένας πλούσιος μεζές για ούζο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η χρήση μπλέντερ επιταχύνει την διαδικασία και δίνει κρεμώδη υφή, ωστόσο, αν προτιμάμε αποτέλεσμα με κομμάτια, μπορούμε να δουλέψουμε με το χέρι.

Αν μας αρέσει η πιο ήπια γεύση, μπορούμε να προσθέσουμε πράσινο μήλο ή πράσινη πιπεριά.

Ή μυρωδικά, όπως μαϊντανό ή άνηθο, για φρεσκάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ρεγγοσαλάτα

Υλικά:

150 γρ. καπνιστή ρέγγα (σε φιλέτο), χωρίς κόκκαλα και κομμένη σε κομμάτια

150 γρ. βραστή πατάτα (περίπου 1 μέτρια), κομμένη σε κύβους

150 γρ. κόκκινο κρεμμύδι, σε χοντρές φέτες

75 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

χυμό από 2-3- λεμόνια

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι κατά βούληση

Εκτέλεση:

Βράζουμε την πατάτα σε αλατισμένο νερό μέχρι να γίνει τρυφερή αλλά να μην λιώνει, (περ. 12–15 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος).

Στραγγίζουμε και αφήνουμε να κρυώσει.

Εν τω μεταξύ αφαιρούμε τα κόκκαλα από τη ρέγγα και κόβουμε σε χοντρά κομμάτια. Κόβουμε τα κρεμμύδια σε φέτες.

Στο μπλέντερ ρίχνουμε το ελαιόλαδο και τον χυμό λεμονιού.

Χτυπάμε για λίγα δευτερόλεπτα και ρίχνουμε τη βραστή πατάτα σε κύβους, το κόκκινο κρεμμύδι και τα κομμάτια ρέγγας.

Χτυπάμε με σύντομους παλμούς, αν θέλουμε πιο χοντρή υφή ή περισσότερη ώρα, για πιο λείο αποτέλεσμα.

Δοκιμάζουμε, προσθέτουμε φρεσκοτριμμένο πιπέρι και, αν χρειάζεται, λίγες σταγόνες λεμονιού ή μια πρέζα αλάτι (με προσοχή).

Μεταφέρουμε τη ρεγγοσαλάτα σε γυάλινο μπολ, σκεπάζουμε και αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 20–30 λεπτά ώστε να σταθεροποιηθεί η γεύση και η υφή.

Σερβίρουμε δροσερή ως ορεκτικό ή συνοδευτικό με ψωμί ή κράκερς, γαρνίρουμε με λίγο έξτρα ελαιόλαδο και λίγο άνηθο αν θέλουμε.