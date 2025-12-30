Συνταγή για καροτοσαλάτα με γιαούρτι και κάρι

Οι δροσερές σαλάτες ταιριάζουν με τα ψητά κρέατα πολύ.

Έτσι και στα γιορτινά τραπέζια, οι σαλάτες που έχουμε ετοιμάσει από νωρίς με ένα κρεμώδες ντρέσινγκ, μας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Γιατί δεν χρειάζονται τίποτα περισσότερο, από ένα καλό ανακάτεμα πριν σερβίρουμε.

Αλλά γίνονται ανάρπαστες και στον μπουφέ με τα διάφορα που θα προσφέρουμε στους καλεσμένους μας.

Το χονδροτριμμένο καρύδι ταιριάζει πολύ όπως και λίγες σταφίδες, αν θέλετε, για να στολίσετε τη επιφάνεια.

Καροτοσαλάτα

Υλικά:

10 μέτρια καρότα

200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

1 κ.σ. μουστάρδα, απαλή

χυμός από 1 μεγάλο πορτοκάλι

χυμός από ½ λεμόνι

100 ml ελαιόλαδο

½ φλιτζ. τσαγιού ψιλοκομμένα φύλλα μαϊντανού

½ κ.γ. κόλιανδρο σε σκόνη

½ κ.γ. κάρι απαλό σε σκόνη

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε και χονδροτρίβουμε τα καρότα, στη χονδρή πλευρά του τρίφτη, μέσα σε ένα μεγάλο μπολ, ώστε να συγκεντρωθούν εκεί και τα υγρά τους από το τρίψιμο.

Στύβουμε τα καρότα με τα χέρια μας και μαζεύουμε το χυμό τους (περίπου ¾ φλιτζανιού).

Ετοιμάζουμε τη σάλτσα:

Βάζουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά σε ένα μπολ, προσθέτουμε τον χυμό από τα καρότα και ανακατεύουμε πολύ καλά με το σύρμα, μέχρι να έχουμε ένα παχύρευστο μείγμα.

Ρίχνουμε τα τριμμένα καρότα σε ένα μεγάλο μπωλ, προσθέτουμε τη σάλτσα και ανακατεύουμε καλά.

Σκεπάζουμε το μπωλ με διάφανη μεμβράνη και βάζουμε τη σαλάτα στο ψυγείο για 30 λεπτά, ώστε να μαριναριστεί από τα διάφορα αρώματα.

Πριν σερβίρουμε ανακατεύουμε καλά την καροτοσαλάτα μας.