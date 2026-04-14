Συνταγή για ρολό με κληματόφυλλα, ανθότυρο και κατίκι

Τα κληματόφυλλα, δεν είναι μόνο για τα κλασικά ντολμαδάκια.

Η χρήση τους πάει πίσω στην αρχαιότητα, ενώ η τεχνική του τυλίγματος έρχεται από τις κουζίνες της Ανατολικής Μεσογείου και της Μικράς Ασίας.

Την Άνοιξη, που έχουμε φρέσκο ανθότυρο μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το εντυπωσιακό ορεκτικό για το τραπέζι μας.

Στη γέμιση θα βάλουμε και πιπεράτο κατίκι, αλλά και δροσερό γιαούρτι με φρέσκα μυρωδικά.

Το ρολό μας σερβίρεται με φρυγανισμένο ψωμί, που έχουμε ραντίσει με λάδι, λεμόνι και χοντρό αλάτι.

Ρολό με αμπελόφυλλα και ανθότυρο

Υλικά (για 10 άτομα):

30 φρέσκα κληματόφυλλα ή σε άρμη

450 γρ. ανθότυρο

200 γρ. κατίκι

5 κ.σ. γιαούρτι, στραγγιστό

6 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

1 ματσάκι άνηθο, ψιλοκομμένο

6 αυγά, ελαφρώς χτυπημένα

12 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1 καυτερή πιπερίτσα, ψιλοκομμένη

αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση:

Σε αλατισμένο νερό που βράζει ζεματάμε τα κληματόφυλλα. Αν είναι φρέσκα, τα αφήνουμε περίπου 7 λεπτά, ενώ αν είναι σε άρμη περίπου 4 λεπτά. Τα στραγγίζουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C.

Σε μεγάλο μπολ αναμειγνύουμε το ανθότυρο, το κατίκι, το γιαούρτι, τα κρεμμυδάκια, τον άνηθο, τα αυγά, την πιπερίτσα, αλάτι και πιπέρι, μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές και σχετικά σφιχτό μείγμα.

Σε ένα κομμάτι λαδόκολλα απλώνουμε τα κληματόφυλλα έτσι ώστε να επικαλύπτει το ένα το άλλο και να δημιουργηθεί μια ενιαία επιφάνεια.

Τοποθετούμε στο κέντρο το μείγμα και το απλώνουμε κατά μήκος.

Τυλίγουμε προσεκτικά σε ρολό, κλείνοντας τη γέμιση μέσα στα κληματόφυλλα και χρησιμοποιώντας τη λαδόκολλα για να το σφίξουμε και να του δώσουμε κυλινδρικό σχήμα.

Μεταφέρουμε το ρολό σε ταψάκι, περιχύνουμε με το ελαιόλαδο και ψήνουμε για περίπου 25 λεπτά, μέχρι να ροδίσει ελαφρώς.

Το βγάζουμε από τον φούρνο, το αφήνουμε να κρυώσει λίγο και το κόβουμε σε φέτες για να σερβίρουμε.