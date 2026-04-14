Συνταγή για φασολάδα άσπρη λεμονάτη

Αυτή είναι μια διασκευή από συνταγή του Τσελεμεντέ.

Με διαφοροποίηση από την κλασική φασολάδα, χωρίς ντομάτα, με μπόλικο λεμόνι.

Εκτός από το κλασικό καρότο και το κρεμμύδι, έχει πράσινη πιπεριά και σελινόριζα.

Άλλο ένα ασυνήθιστο υλικό, είναι η μουστάρδα και μάλιστα σε σκόνη, που είναι και πικάντικη.

Σερβίρουμε τη φασολάδα καυτή, με καπνιστή ρέγκα, ελιές και φρέσκο ψωμί.

Φασολάδα άσπρη λεμονάτη

Υλικά:

2 φλ. φασόλια

1 δαφνόφυλλο

1 κ.γ. ρίγανη

2/3 φλ. λάδι

2 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα

1 πιπεριά πράσινη σε κυβάκια

1 μικρή σελινόριζα καθαρισμένη και κομμένη σε κυβάκια

3 καρότα σε φέτες

2 σκελίδες σκόρδο

2 φλυτζάνι μαϊντανό ψιλοκομμένο

2 κ.σ. μουστάρδα σε σκόνη

1/2 φλ. χυμό λεμονιού

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Μουσκεύουμε τα φασόλια αποβραδίς.

Βράζουμε σε μπόλικο νερό και μόλις πάρουν βράση, πετάμε το νερό και ξαναγεμίζουμε την κατσαρόλα με κρύο, προσθέτοντας το δαφνόφυλλο και τη ρίγανη.

Βράζουμε για 45 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν, αλλά να μην λιώσουν.

Σε ένα βαθύ τηγάνι, σοτάρουμε τα κρεμμύδια με λίγο ελαιόλαδο. Ρίχνουμε και τις πιπερίες, τη σελινόριζα και τα καρότα. Τέλος, ρίχνουμε το σκόρδο.

Αδειάζουμε τα σοταρισμένα λαχανικά στην κατσαρόλα με τα φασόλια, προσθέτουμε τον μισό μαϊντανό, τη μουστάρδα, το αλατοπίπερο και σιγοβράζουμε για 20 λεπτά, περίπου να μαλακώσουν τα λαχανικά και στα φασόλια να λιώνουν στο στόμα.

Ρίχνουμε τον υπόλοιπο μαϊντανό και το λεμόνι.

Σερβίρουμε το φαγητό μας, πολύ ζεστό, ραντισμένο με λίγο φρέσκο ελαιόλαδο.