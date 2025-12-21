Συνταγή για κατσικάκι φούρνου με κρούστα γιαουρτιού

Δεν χρειάζονται πάντα, δύσκολες συνταγές από site του εξωτερικού ή να έχουν την υπογραφή διάσημων σεφ, για να ικανοποιήσουμε τους φίλους και την οικογένεια.

Κάποιες φορές ένα παραδοσιακό πιάτο, θα κερδίσει με την απλότητά του και την ισορροπημένη γεύση του, τις εντυπώσεις στο γιορτινό τραπέζι.

Αυτό το κατσικάκι φούρνου με σάλτσα γιαουρτιού, είναι ένας ύμνος στην ελληνική κουζίνα και στα τοπικά υλικά.

Αρωματικό σκόρδο, φρέσκος δυόσμος και γιαούρτι, δημιουργούν μια πλούσια σάλτσα που ενσωματώνει τους γευστικούς χυμούς του κρέατος.

Αν θέλετε το κρέας σας να αποκτήσει έντονη κρούστα, μπορείτε να γυρίσετε τον φούρνο στο γκριλ για λίγα λεπτά να ροδοκοκκινίσει.

Κατσίκι φούρνου με σάλτσα γιαουρτιού

Υλικά:

1 μπούτι από κατσίκι περίπου 2 κιλά

αλάτι – πιπέρι

8 σκελίδες σκόρδο κομμένες σε μακρόστενα τεμάχια

2 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο δυόσμο

350 γρ. γιαούρτι σακούλας

ξύσμα και χυμό από 2 λεμόνια

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. πάπρικα

Εκτέλεση:

Αφού πλύνουμε το μπούτι, το χαράζουμε σε διάφορα σημεία και μπήγουμε μέσα σκόρδο και πιπέρι. Το τοποθετούμε σε ταψί και αφού το αλατίσουμε το βάζουμε 2-3 ώρες στο ψυγείο να μαριναριστεί.

Σε ένα μπωλ ανακατεύουμε το γιαούρτι, το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού, το ελαιόλαδο, την πάπρικα και λίγο αλάτι.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 βαθμούς.

Το αλείφουμε με το μισό γιαούρτι το μπούτι, γύρω- γύρω και ψήνουμε για 2,5 ώρες περίπου.

Στα μισά του ψησίματος, γυρίζουμε το κρέας και αλείφουμε ξανά παντού, με το υπόλοιπο μείγμα γιαουρτιού.

Αν θέλουμε στο τέλος να κάνει κρούστα, το γυρίζουμε στο γκριλ, για μερικά λεπτά να ροδοψηθεί.