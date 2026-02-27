Tasteit

Συνταγή για κεφτεδάκια γεμιστά με φέτα

Με ανάμεικτο κιμά
Minced meat ball in bowl, selective focus
Ηλιάνα Σκιαδά

Όποια γιαγιά στην Ελλάδα και να ρωτήσεις τη συνταγή για τα κεφτεδάκια της, θα σου πει τη συνταγή με το μάτι και το μέτρημα με το χέρι.

Εδώ πάντως, σας τα έχω όλα μετρημένα και τα μερακλήδικα κεφτεδάκια, γεμιστά με φέτα, βγαίνουν αρωματικά, ζουμερά και γεμάτα νοστιμιά.

Είναι ιδανικός μεζές, τέλεια για βραδιές με φίλους και πάρτυ.

Ταιριάζουν πολύ με ντιπ γιαουρτιού ή πικάντικη κόκκινη σάλτσα.

Αν έχετε κέφια, και μια τηγανιά πατάτες θα ολοκληρώσουν την απόλαυση.

Κεφτεδάκια γεμιστά με φέτα

Υλικά:

  • 300 γρ. μοσχαρίσιο κιμά & 300 γρ. χοιρινό κιμά
  • 250 γρ. φέτα, κομμένη σε μικρά κυβάκια
  • 100 γρ. φρυγανιά, τριμμένη
  • 50 ml ελαιόλαδο
  • 2 κ.σ. μουστάρδα απαλή
  • 1 αυγό
  • 1 κρεμμύδι, τριμμένο
  • 1 σκ. σκόρδο, πολτοποιημένη
  • ½ μάτσο δυόσμο (τα φύλλα), ψιλοκομμένα
  • αλεύρι, για το πανάρισμα
  • σπορέλαιο, για το τηγάνισμα
  • αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ βάζουμε τους κιμάδες, τη φρυγανιά, το ελαιόλαδο, τη μουστάρδα, το αυγό, το κρεμμύδι, το σκόρδο, τον δυόσμο και το αλατοπίπερο και ζυμώνουμε με τα χέρια.

Σκεπάζουμε το μπολ με διαφανή μεμβράνη και το βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα.

Πλάθουμε κεφτεδάκια περίπου 40 γραμμαρίων κάνουμε μια λακκούβα στη μέση, βάζουμε 2 κυβάκια φέτας και τα κλείνουμε πάλι στρογγυλά.

Ζεσταίνουμε στο τηγάνι σπορέλαιο, μέχρι τη μέση, σε δυνατή φωτιά, αλευρώνουμε τα κεφτεδάκια, τινάζουμε το περιττό αλεύρι και τα τηγανίζουμε μέχρι να ροδίσουν.

Βγάζουμε τα κεφτεδάκια σε ένα πιάτο με απορροφητικό χαρτί και σερβίρουμε ζεστά με το ντιπ που προτιμάμε και πατάτες τηγανητές.

