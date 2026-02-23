Συνταγή για κέικ λεμονιού με τριμμένο κολοκυθάκι

Φρεσκάδα λεμονιού, υγρασία από το κολοκύθι και καθόλου γλουτένη, αφού δεν έχει αλεύρι.

Μια συνταγή που τιμά την απλότητα και την ελαφριά γεύση, κατάλληλη για κάθε περίσταση.

Περιέχει αμυγδαλόσκονη αντί για αλεύρι, φρέσκο κολοκυθάκι τριμμένο και καλά στραγγισμένο για να μην «βαρύνει» το μείγμα και τυρί cottage, που δίνει κρεμώδη υφή.

Φυσικά, έχει αυγά και μέλι (ή σιρόπι αγαύης, χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη) και το χαρακτηριστικό άρωμα του λεμονιού.

Το κέικ αυτό απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα γλυκό με πιο «καθαρή» λίστα υλικών.

Κέικ λεμονιού με κολοκυθάκια

Υλικά:

1 φλιτζάνι λεπτοτριμμένο κολοκυθάκι (στραγγισμένο καλά)

¾ φλιτζανιού αμυγδαλόσκονη

¼ φλιτζανιού cottage cheese

2 αυγά

¼ φλιτζανιού μέλι ή σιρόπι αγαύης

2 κ.σ. χυμό λεμονιού

1 κ.σ. ξύσμα λεμονιού

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

½ κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1 πρέζα αλάτι (προσεγγιστικά μια πρέζα)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C και στρώνουμε μια μακρόστενη φόρμα με χαρτί ψησίματος.

Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά με το cottage cheese, το μέλι (ή σιρόπι), τον χυμό και το ξύσμα λεμονιού και τη βανίλια μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Προσθέτουμε την αμυγδαλόσκονη, το μπέικιν και το αλάτι και ανακατεύουμε μέχρι να ενσωματωθούν.

Διπλώνουμε προσεκτικά μέσα το τριμμένο και καλά στραγγισμένο κολοκυθάκι, ώστε να μην χάσουμε τον αέρα στο μείγμα.

Αδειάζουμε στη φόρμα και ψήνουμε για 30–35 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει και να βγαίνει καθαρή μια οδοντογλυφίδα.

Αφήνουμε να κρυώσει πριν το κόψουμε και, αν θέλουμε, πασπαλίζουμε με λίγο γλυκαντικό σε σκόνη ή ρίχνουμε ένα λεπτό στρώμα λεμονένιου γλάσου, που φτιάχνουμε με άχνη και χυμό λεμονιού.