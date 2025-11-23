Συνταγή για κέικ με ρόδι και αμύγδαλα

Αυτό το κέικ με ρόδι και αμύγδαλα είναι μια γλυκιά έκρηξη φροντίδας και γεύσης.

Δεν είναι ένα συνηθισμένο κέικ, αλλά μένει στο μυαλό με φρέσκα, αρωματικά του στοιχεία και την διαφορετική του υφή.

Περιέχει σπόρους και χυμό ροδιού, τόσο μέσα, όσο και στη διακόσμησή του.

Τα αμύγδαλα δίνουν ένα έξτρα τραγανό αποτέλεσμα.

Το χρώμα στο γλάσο, θα εντυπωσιάσει εσάς και τους καλεσμένους σας.

Κέικ με ρόδι και αμύγδαλα

Υλικά:

200 γρ. αλεύρι γενικής χρήσης

150 γρ. ζάχαρη

100 γρ. βούτυρο, λιωμένο

3 αυγά

1/2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας

χυμός από 1 μεγάλο ρόδι και τους σπόρους από άλλο 1 ρόδι

50 g αμύγδαλα φιλέ



Για το γλάσο:

1 κ.σ. χυμό ροδιού και 1 κ.σ. άχνη ζάχαρη

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και λαδώνουμε τη φόρμα.

Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη και το βούτυρο μέχρι να γίνουν ένα αφράτο και αέρινο μείγμα.

Προσθέτουμε το αλεύρι ανακατεμένο με το μπέικιν και ανακατεύουμε ελαφρά.

Ενσωματώνουμε τους σπόρους και τον χυμό του ροδιού, καθώς και το εκχύλισμα βανίλιας.

Ρίχνουμε τα αμύγδαλα.

Αδειάζουμε το μείγμα στην φόρμα και ψήνουμε για περίπου 40-45 λεπτά, μέχρι να βγει καθαρό το μαχαίρι.

Αφήνουμε το κέικ να κρυώσει για να διακοσμήσουμε με το γλάσο που φτιάχνουμε ανακατεύοντας τον χυμό ροδιού και άχνη ζάχαρη.

Σερβίρουμε γαρνιρισμένο με φρέσκα ρόδια.