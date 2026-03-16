Συνταγή για κέικ μήλο με αλεύρι αμυγδάλου και ζάχαρη καρύδας

Άλλο ένα κέικ με μήλα, που όμως είναι χωρίς γλουτένη.

Γίνεται με αλεύρι αμυγδάλου και ζάχαρη καρύδας.

Βγαίνει ελαφρώς υγρό στο εσωτερικό, με φυσική γλύκα από τα μήλα και ζεστές νότες κανέλας και μοσχοκάρυδου.

Η αμυγδαλόσκονη δίνει πλούσια γεύση και ελαφριά ψιχουλιαστή υφή.

Το μυστικό για καλύτερο αποτέλεσμα, είναι τα μήλα να είναι κομμένα σε ομοιόμορφα κομμάτια ώστε να ψηθούν στον ίδιο χρόνο και να μην απελευθερώσουν υπερβολικό υγρό στο κέικ.

Κέικ μήλο με αλεύρι και ζάχαρη καρύδας

Υλικά:

3 μεσαία μήλα, ξεφλουδισμένα και κομμένα σε κύβους

192 γρ. αλεύρι αμυγδάλου (2 φλ.)

3 μεγάλα αυγά

½ φλ. (100 γρ. ζάχαρη καρύδας)

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1 κ.γ. κανέλα

½ κ.γ. μοσχοκάρυδο

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

μια πρέζα αλάτι

προαιρετικά: ½ φλ. ψιλοκομμένα καρύδια

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C και στρώνουμε λαδόκολλα σε φόρμα 20 εκατοστών.

Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη καρύδας και τη βανίλια μέχρι να γίνουν ομοιογενές και ελαφρώς αφρώδες.

Προσθέτουμε το αλεύρι αμυγδάλου, το μπέικιν πάουντερ, την κανέλα, το μοσχοκάρυδο και την πρέζα αλάτι ανακατεύουμε μέχρι να ενωθούν καλά.

Διπλώνουμε απαλά τα κομμάτια μήλου (και τα καρύδια αν χρησιμοποιούμε) στο μείγμα, φροντίζοντας να μην πολτοποιηθούν.

Μεταφέρουμε το μείγμα στη φόρμα, ισιώνουμε την επιφάνεια και ψήνουμε στους 175°C για 30–35 λεπτά ή μέχρι το πάνω μέρος να ροδίσει και μια οδοντογλυφίδα να βγαίνει καθαρή.

Αφήνουμε να κρυώσει στη φόρμα 10–15 λεπτά πριν το βγάλουμε και το σερβίρουμε χλιαρό ή σε θερμοκρασία δωματίου.