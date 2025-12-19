Συνταγή για κλασική γέμιση με δύο κιμάδες και αποξηραμένα φρούτα

Η γέμιση έχει ξεχωριστή θέση στο γιορτινό τραπέζι.

Εδώ και χρόνια έχουμε οι περισσότεροι αποφασίσει ότι δεν χρειάζεται, επειδή ονομάζεται γέμιση να γεμίζουμε στην πραγματικότητα, με αυτήν, τη γαλοπούλα ή το κοτόπουλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προσωπικά την ετοιμάζω στην κατσαρόλα και την σερβίρω σε πιατέλα, ξεχωριστά.

Τρώγεται ανεξάρτητα από το γιορτινό πουλερικό ακόμη και όταν δεν είναι γιορτές.

Μπορεί να γίνει και με ένα είδος κιμά, αλλά βρίσκω ότι το μείγμα των δύο, δίνει άλλη γεύση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γέμιση με κιμά και αποξηραμένα φρούτα

Υλικά:

200 γρ. ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες

1/2 1 κιλό χοιρινός κιμάς (σπάλα)

1/2 κιλό μοσχαρίσιος κιμάς (λάπα)

100 γρ. ξερά βερίκοκα, κομμένα σε φέτες και μουλιασμένα σε 1 φλ. κονιάκ

100 γρ. ξερά δαμάσκηνα ολόκληρα

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

1 κ.γ. ντοματοπελτέ

1 φλ. του καφέ κουκουνάρι

1 φλ. του καφέ ρύζι (οποιοδήποτε είδος)

τα φύλλα από 2 κλωναράκια φρέσκο δεντρολίβανο

2-3 κλωνάρια φρέσκο θυμάρι, τα φύλλα

5 κ.σ. ελαιόλαδο

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Σε αντικολλητικό τηγάνι σοτάρουμε το κρεμμύδι στο λάδι για 3-4 λεπτά σε μέτρια φωτιά, μέχρι να μαραθεί. Ρίχνουμε το σκόρδο, σοτάρουμε για 1 λεπτό και αποσύρουμε.

Τα βγάζουμε σε μεγάλο μπολ και βάζουμε στο τηγάνι τους κιμάδες να καβουρδιστούν.

Σπάμε τα κομμάτια με ξύλινη κουτάλα, προσθέτουμε τον πελτέ, το κρεμμύδι και το σκόρδο και ανακατεύουμε καλά.

Ρίχνουμε τα βερίκοκα με το κονιάκ, το ρύζι, τα μυρωδικά, τα δαμάσκηνα, το κουκουνάρι και το ξύσμα πορτοκαλιού.

Αλατοπιπερώνουμε και σιγομαγειρεύουμε για 12 λεπτά, προσθέτοντας λίγο νεράκι(*).

Αν θέλουμε γεμίζουμε την γαλοπούλα, χωρίς το τελικό στάδιο μαγειρέματος(*), αφού θα ολοκληρωθεί στον φούρνο, αλλιώς τελειοποιούμε το ψήσιμο της γέμισης με τους κιμάδες και σερβίρουμε ξεχωριστά.