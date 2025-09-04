Συνταγή για κοκκινιστό μοσχάρι «γιαουρτουλού»

Το κοκκινιστό μοσχαράκι είναι στη λίστα με τα top αγαπημένα μας μαμαδίστικα φαγητά.

Το γιαουρτουλού, είναι ανάμεσα στα top αγαπημένα μας φαγητά που παραγγέλνουμε ή τρώμε στο σουβλατζίδικο.

Και έτσι γεννήθηκε το υβρίδιο: «κοκκινιστό γιαουρτουλού», ως συνδυασμός των δύο.

Υπέροχο μοσχαράκι σε κόκκινη σάλτσα, που λιώνει στο στόμα, λουσμένο με σως γιαουρτιού, που το κάνει κρεμώδες και δροσερό.

Γίνεται μάλιστα, όσο καυτερό αντέχετε, εσείς αποφασίζετε.

Κοκκινιστό μοσχάρι «γιαουρτουλού»

Υλικά:

1 1/2 κιλό μοσχάρι (ελιά ή χτένι) κομμένο σε μικρά κομμάτια

1/2 φλ. ελαιόλαδο

2 ξερά κρεμμύδια (ψιλοκομμένα)

2 σκελίδες σκόρδο ολόκληρες (τις αφαιρούμε μετά)

2 πιπεριές πράσινες κέρατο (ψιλοκομμένες)

2 πιπεριές κόκκινες Φλωρίνης (ψιλοκομμένες)

1 καρότο (τριμμένο)

1 φλ. λευκό κρασί

450 ντομάτα στον τρίφτη

1/2 κ.γ. μπούκοβο

1 κ.γ. ρίγανη (αποξηραμένη)

1 κ.γ. δυόσμος (αποξηραμένος)

αλάτι – πιπέρι

Για τη σάλτσα γιαουρτιού:

500 γρ. γιαούρτι (στραγγιστό)

1/2 κ.γ. πάπρικα γλυκιά ή καυτερή

1/2 κ.γ. ξύσμα λεμονιού

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Σε φαρδιά κατσαρόλα, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε σε όλες τις πλευρές τα κομμάτια του κρέατος.

Ρίχνουμε όλα τα ψιλοκομμένα λαχανικά και ανακατεύουμε μερικά λεπτά να μαραθούν.

Σβήνουμε με το κρασί και προσθέτουμε την ντομάτα.

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και χαμηλώνουμε τη φωτιά.

Σιγοβράζουμε για 1 -1,5 ώρα, μέχρι να μαλακώσει καλά το κρέας. Μπορεί να χρειαστεί λίγο νερό κατά το βράσιμο. Συμπληρώνουμε βραστό.

Προς το τέλος βγάζουμε τα σκόρδα και βάζουμε τη ρίγανη, το δυόσμο και το αλατοπίπερο.

Το αφήνουμε εκτός φωτιάς να κρυώσει ελαφρά πριν βάλουμε τη σάλτσα γιαουρτιού.

Σε μπολ ανακατεύουμε καλά, όλα τα υλικά για τη σως γιαουρτιού.

Αν θέλουμε, ρίχνουμε τη σάλτσα στην κατσαρόλα να γίνει κρεμώδες το φαγητό μας, ή ρίχνουμε κουταλιές σε κάθε πιάτο ξεχωριστά.

Σερβίρουμε με ρύζι ή πουρέ καπνιστής μελιτζάνας.