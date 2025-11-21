Συνταγή για κολοκύθα πακόρα σε τραγανά «μισοφέγγαρα»

Έχετε φάει ποτέ πακόρα; Αυτές οι ινδικές τηγανητές μπουκιές με λαχανικά και μπαχαρικά είναι το απόλυτο σνακ ή ορεκτικό.

Τις πρωτοδοκίμασα στην Αγγλία, γιατί πάντα με ενθουσίαζαν τα διαφορετικά αρώματα και οι γεύσεις.

Παίζοντας, στην πορεία με διαφορετικά υλικά και κουρκούτια, σας έχω μια δική μου εκδοχή, πιο ελαφριά, πιο τραγανή, από την παραδοσιακή.

Τα μισοφέγγαρα κολοκύθας καλύπτονται με ένα πικάντικο κουρκούτι τύπου τεμπούρα και βγαίνουν ελαφριά και τραγανά.

Ωστόσο, για το βούτηγμα, προτείνω κάτι ελληνικότατο, όπως τζατζίκι ή ντιπ με γιαούρτι και μυρωδικά.

Πακόρα με κολοκύθα

Υλικά:

2 μικρές λεπτόφλουδες κολοκύθες delicata (περίπου 680 γρ.)

1 λίτρο φυτικό λάδι

60 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

60 γρ. αλεύρι ρεβιθιού

8 γρ. κορν φλάουρ (περίπου 1 κ.σ.)

2 κ.γ. τριμμένο κύμινο

1 κ.γ σκόνη κόλιανδρο

1 κ.γ. σκόνη τσίλι

1 κ.γ. αλάτι

50 ml παγωμένη βότκα

150 ml παγωμένη σόδα αναψυκτικό

Για το σερβίρισμα:

νιφάδες αλάτι και φρέσκος κόλιανδρος ή μαϊντανός (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Κόβουμε τις άκρες της κολοκύθας delicata και στη συνέχεια την κόβουμε στη μέση κατά μήκος. Με ένα κουτάλι αφαιρούμε τους σπόρους και τη μεμβράνη, και μετά κόβουμε τη κολοκύθα σε λεπτά κομμάτια περίπου, μισού εκατοστού.

Ρίχνουμε το λάδι σε μια βαθιά κατσαρόλα και ζεσταίνουμε στους 175°C, χρησιμοποιώντας θερμόμετρο για να ελέγξουμε τη θερμοκρασία.

Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, το αλεύρι ρεβιθιού, το κορν φλάουρ, το κύμινο, τον τριμμένο κόλιανδρο, τη σκόνη τσίλι και το αλάτι.

Προσθέτουμε τη βότκα και τη σόδα και χτυπάμε ελαφρά, μέχρι να δημιουργήσουμε ένα ελαφρύ και πηχτό κουρκούτι.

Μόλις το λάδι φτάσει στους 170-175°C, βουτάμε τα μισοφέγγαρα κομμάτια κολοκύθας στο κουρκούτι και τα ρίχνουμε προσεκτικά ένα-ένα στο λάδι, σε στρώση.

Τηγανίζουμε περίπου 2 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα και να γίνουν τραγανά.

Με μία λαβίδα, αφαιρούμε τις πακόρες και τις τοποθετούμε πάνω σε χαρτί κουζίνας, για να φύγει το περιττό λάδι. Πασπαλίζουμε με αλάτι και, αν θέλουμε, γαρνίρουμε με φρέσκο κόλιανδρο ή μαϊντανό.

Σερβίρουμε τις πακόρες ζεστές και απολαμβάνουμε το τέλειο τραγανό, πικάντικο και ελαφρύ σνακ που θα κλέψει τις εντυπώσεις.