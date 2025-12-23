Συνταγή για κοτόπουλο με κάρι και ξινόμηλο

Μια πιο εξωτική πρόταση, με πολύ άρωμα και δεμένη σάλτσα.

Επίσης οικονομική πρόταση, αφού το κοτόπουλο, υποκαθιστά άνετα τη γαλοπούλα.

Είτε, λοιπόν, πρόκειται για μια χαλαρή βραδιά, είτε για μία από τις λαμπερές νύχτες του χρόνου.

Είναι ένα πλούσιο σε γεύση και άρωμα πιάτο, καθώς η σάλτσα δένει από την πηκτίνη του μήλου.

Μόνο ένα ρύζι μπασμάτι χρειάζεται για να το σερβίρουμε.

Κοτόπουλο με κάρι και ξινόμηλο

Υλικά:

1 μέτριο κοτόπουλο σε κομμάτια

2 φλ. ζωμός κότας

1 κιλό ξινόμηλα

2 μεγάλα κρεμμύδια

4 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. κάρι

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε τα ξινόμηλα και τα κόβουμε σε φέτες.

Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια.

Ζεσταίνουμε το λάδι σε κατσαρόλα και ροδίζουμε το κοτόπουλο απ’ όλες τις πλευρές.

Όταν κοντεύει να ροδίσει, ρίχνουμε και τα κρεμμύδια.

Ανακατεύουμε ώσπου να μαραθούν.

Προσθέτουμε τα μήλα και το ζωμό και σιγοβράζουμε το φαγητό για 20 λεπτά.

Ακολούθως προσθέτουμε το κάρυ, το αλάτι και το πιπέρι και συνεχίζουμε το βράσιμο, μέχρι να μαλακώσει το κοτόπουλο.

Αν χρειαστεί κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, προσθέτουμε νερό, ζεστό.

Τελειώνοντας το μαγείρεμα, τα μήλα έχουν λιώσει και έχουν μετατραπεί σε κιτρινωπή σάλτσα.

Σερβίρεται ζεστό, με ρύζι.