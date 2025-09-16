Συνταγή για κοτόπουλο με ρύζι στο φούρνο, σε ένα σκεύος

Όταν ήμασταν παιδιά η μαμά μου, έφτιαχνε συχνά κοτόπουλο με ρύζι στη γάστρα.

Έβαζε ρύζι, κοτόπουλο και μπαχαρικά στο πήλινο πυρίμαχο σκεύος που ήταν της μόδας τη δεκαετία του ’80 και άφηνε τον φούρνο να κάνει τη δουλειά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάθε φορά που το ετοιμάζω στο σπίτι, η προσδοκία είναι να δημιουργήσω ξανά αυτή τη νοσταλγική γεύση.

Μπορώ άνετα να το φτιάχνω και τις καθημερινές γιατί είναι ένα από εκείνα τα γεύματα που τα βάζεις όλα σε ένα ταψί, το βάζεις στο φούρνο και δεν χρειάζεται να το ξανασκεφτείς μέχρι να είναι έτοιμο.

Το κοτόπουλο με ρύζι ψημένο στο φούρνο που φτιάχνω είναι ένα πλήρες γεύμα από μόνο του, αλλά μου αρέσει πολύ να το σερβίρω με λίγο γιαούρτι στο πλάι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κοτόπουλο με ρύζι στον φούρνο

Υλικά:

Για το κοτόπουλο:

3 κ.σ. ελαιόλαδο

4 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κ.σ. πάπρικα

2 κ.γ. αποξηραμένη ρίγανη

2 κ.γ. αποξηραμένο θυμάρι

1 1/2 κ.γ. αλάτι

1 1/2 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1/4 κ.γ. κουρκουμά σε σκόνη

8 μπούτια κοτόπουλου χωρίς κόκαλα και πέτσα

1 1/2 φλιτζάνια ρύζι μπασμάτι, ξεπλυμένο και στραγγισμένο

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1/2 κ.γ. αλάτι

1/4 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

2 φλιτζάνια βραστό νερό

ψιλοκομμένο φρέσκο ​​μαϊντανό, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C.

Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπάμε το ελαιόλαδο, το σκόρδο, την πάπρικα, τη ρίγανη, το θυμάρι, το αλάτι, το πιπέρι και τον κουρκουμά.

Βάζουμε τα μπούτια κοτόπουλου και ανακατεύουμε μέχρι να καλυφθεί καλά. Αφήνουμε το να μαριναριστεί σε θερμοκρασία δωματίου για 20 λεπτά.

Σε ένα πυρέξ βάζουμε το ρύζι, το ελαιόλαδο, το κρεμμύδι, το αλάτι, το πιπέρι και το βραστό νερό. Ανακατεύουμε να ενωθούν όλα τα υλικά.

Τοποθετούμε τα μαριναρισμένα μπούτια κοτόπουλου πάνω από το ρύζι σε μία στρώση, προσθέτοντας τυχόν υγρά από το μπολ.​​ Σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 45 λεπτά.

Ξεσκεπάζουμε και συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα 15 λεπτά.

Βγάζουμε από τον φούρνο, παραμερίζουμε το κοτόπουλο αφρατεύουμε το ρύζι με ένα πιρούνι.

Επιστρέφουμε το κοτόπουλο πάνω στο ρύζι, γαρνίρουμε με φρέσκο ​​μαϊντανό και σερβίρουμε.