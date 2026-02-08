Συνταγή για κουρκουτόπιτα με σπανάκι

Οι μαγείρισσες του Κάμπου, έχουν πιάσει το νόημα της νοστιμιάς και της ευκολίας, εδώ και αιώνες.

Στη Θεσσαλία, φτιάχνουν κουρκουτόπιτες με χόρτα και τυρί, στο άψε – σβήσε, χωρίς φύλλο, αλλά με τέχνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι ακριβώς αυτό που λέει η λέξη: ένα κουρκούτι, δηλαδή ένας χυλός που τυλίγει, όσο ψήνεται, τη γέμιση που έχουμε διαλέξει.

Το κουρκούτι γίνεται με αυγά, γιαούρτι, λάδι, αλεύρι και σιμιγδάλι.

Ωστόσο υπάρχει τεχνική για την ανάμειξη και τη σωστή αναλογία υγρών–στερεών που θα δώσουν το τελικό αποτέλεσμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κουρκουτόπιτα με σπανάκι

Υλικά:

200 γρ. φρέσκο σπανάκι, ψιλοκομμένο

200 γρ. γιαούρτι

2 αυγά

200 γρ. φέτα, θρυμματισμένη

3 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

½ ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

½ ματσάκι μαϊντανός, ψιλοκομμένος

αλάτι και πιπέρι κατά προτίμηση

1 φλιτζανάκι του καφέ ελαιόλαδο

1 φλιτζανάκι του καφέ φαρίνα

5 κ.σ. αλεύρι

1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ

5 κ.σ. σιμιγδάλι ψιλό

½ ποτήρι χλιαρό νερό

Εκτέλεση:

Πλένουμε και ψιλοκόβουμε το σπανάκι. Στο τηγάνι το μαραίνουμε ελαφρά με λίγο ελαιόλαδο και το αφήνουμε να κρυώσει σε σουρωτήρι για να στραγγίξουν τα πολλά υγρά.

Σε μεγάλο μπολ χτυπάμε τα αυγά με το γιαούρτι και το ελαιόλαδο μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε το χλιαρό νερό και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε.

Αναμειγνύουμε το αλεύρι με τη φαρίνα, το μπέικιν και το σιμιγδάλι, και τα κοσκινίζουμε μέσα στο μείγμα των υγρών. Ανακατεύουμε μέχρι να ενωθούν.

Ενσωματώνουμε στο μείγμα το σπανάκι, τη φέτα, τα ψιλοκομμένα κρεμμυδάκια, το ξερό κρεμμύδι και τον μαϊντανό.

Αλατοπιπερώνουμε με μέτρο, ανάλογα πόσο αλμυρή είναι η φέτα.