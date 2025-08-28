Συνταγή για κουτσομούρες στον αχνό με κρασί και σκόρδο

Μικρό και φίνο ψαράκι, η κουτσομούρα, με γλυκιά γεύση.
Ξέρω ότι σκέφτεστε πως τις προτιμάτε στο τηγάνι, αλλά οι εναλλακτικές ομορφαίνουν τη ζωή μας και πλουτίζουν τη γεύση μας.
Επίσης η συνταγή αυτή ετοιμάζεται σε λιγότερο από 15 λεπτά, χωρίς τον κόπο και την ορθοστασία του τηγανίσματος.
Μπορείτε να μειώσετε το σκόρδο, αρκούμενοι σε μία σκελίδα, ίσα για το άρωμα.
Συνοδεύστε με χόρτα, βλήτα ή αλμύρα, ή μία πατατοσαλάτα με κάπαρη.
Κουτσομούρες αχνιστές με κρασί
Υλικά:
- 1 κιλό φρέσκες κουτσομούρες, καθαρισμένες
- 3 σκελίδες σκόρδο, πολτοποιημένο
- 1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
- 120 ml λευκό ξηρό κρασί
- 1/2 ματσάκι ψιλοκομμένο μαϊντανό (τα φύλλα)
- 50 ml ελαιόλαδο
- χυμό από μισό λεμόνι
- αλάτι – πιπέρι
Εκτέλεση:
Ζητάμε από τον ψαρά μας να καθαρίσει τα ψαράκια και εμείς απλώς τα ξεπλένουμε, τα σκουπίζουμε και τα αλατοπιπερώνουμε, πριν τα μαγειρέψουμε.
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε πλασοτέ κατσαρόλα ή τηγάνι με καπάκι και σοτάρουμε το κρεμμύδι.
Μόλις γίνει διάφανο και μαλακώσει, ρίχνουμε το σκόρδο και ανακατεύουμε.
Τοποθετούμε τις κουτσομούρες, τη μία δίπλα στην άλλη.
Ρίχνουμε το κρασί και τον χυμό λεμονιού και σκεπάζουμε με το καπάκι.
Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε τις κουτσομούρες να αχνιστούν για περίπου 10 λεπτά.
Πασπαλίζουμε μαϊντανό και σερβίρουμε.