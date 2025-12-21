Συνταγή για κρεπ σουζέτ με σάλτσα πορτοκαλιού

Οι κρέπ σουζέτ είναι ένα γλυκό που συνδυάζει την ταπεινότητα της κρέπας, με τη γλυκιά και αρωματική σάλτσαπορτοκαλιού.

Κλασικό δείγμα της Γαλλικής κουζίνας είναι φινετσάτες και αρωματικές.

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για την δημιουργία τους και σίγουρα θα ενθουσιάσουν τους καλεσμένους σας, αν τις ψάξετε και τις αφηγηθείτε την ώρα του γεύματος.

Οι κρέπες σουζέτ, σερβίρονται με μια εντυπωσιακή σάλτσα πορτοκαλιού που έχει έναν αναζωογονητικό τόνο από το αλκοόλ.

Tip: Αποφεύγουμε το φλαμπάρισμα κάτω από τον απορροφητήρα της κουζίνας.

Κρεπ Σουζέτ

Υλικά (για 4 άτομα):

50 γρ. βούτυρο

50 γρ. ζάχαρη

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

χυμός από 2 πορτοκάλια

1 σφηνάκι Grand Marnier κίτρινο ή λικέρ πορτοκάλι

1 κ.σ. ελαιόλαδο

Για τις κρέπες:

50 γρ. αλεύρι

50 γρ. ελαιόλαδο

300 γρ. γάλα

2 αυγά

Εκτέλεση:

Για τις κρέπες: σε μπολ ανακατεύουμε γάλα, αλεύρι, ελαιόλαδο και αυγά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Σε τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, σε μέτρια φωτιά, τηγανίζουμε την κάθε κρέπα, 1 λεπτό, από κάθε πλευρά.

Σε ένα τηγάνι, σε μέτρια φωτιά, ρίχνουμε το βούτυρο και τη ζάχαρη και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει η ζάχαρη.

Διπλώνουμε την κάθε κρέπα στα τέσσερα, σε τριγωνάκι και την τοποθετούμε στο τηγάνι για 1 λεπτό από κάθε πλευρά. Σβήνουμε με Grand Marnier, φλαμπάρουμε για 2 λεπτά, προσθέτουμε το ξύσμα και τον χυμό πορτοκαλιού και σερβίρουμε αμέσως.