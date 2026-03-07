Συνταγή για κρέπες με κουάκερ

Δεν είναι οι κρέπες που το μείγμα τους ετοιμάζεται «πετώντας» όλα τα υλικά στο μιξεράκι.

Είναι πιο υγιεινές, αφού περιέχουν νιφάδες βρώμης και πιο αέρινες, αφού ανακατεύουμε στο μείγμα τα ασπράδια χτυπημένα σε μαρέγκα.

Ψήνονται πολύ γρήγορα, 2 λεπτά από τη μία πλευρά και 1 από την άλλη.

Σερβίρουμε με φρούτα και μέλι ή με καπνιστό σολομό και τυρί κρέμα και άνηθο, που ταιριάζει απίστευτα.

Η σοκολάτα δεν είναι το καλύτερο συνοδευτικό σε αυτές τις κρέπες.

Κρέπες με κουάκερ

Υλικά:

1 φλ. αλεύρι Γ.Ο.Χ.

1/2 φλ. κουάκερ

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1/2 κ.γ. αλάτι

1 1/2 φλ. γιαούρτι στραγγιστό

2 κ.σ. λιωμένο βούτυρο

3 αυγά

Εκτέλεση:

Ανακατεύουμε σε μια γαβάθα το αλεύρι με το κουάκερ, το μπέικιν και το αλάτι.

Προσθέτουμε το γιαούρτι, το βούτυρο και τους κρόκους των αυγών.

Χτυπάμε τα ασπράδια σε σφιχτή μαρέγκα και ενσωματώνουμε, με σπάτουλα σιλικόνης, στο υπόλοιπο μείγμα.

Τηγανίζουμε τις κρέπες σε ελαφρά βουτυρωμένο τηγάνι για 2 λεπτά από την μία πλευρά, γυρίζοντας μόλις αρχίσουν να κάνουν φουσκάλες και συνεχίζοντας το ψήσιμο για 1 λεπτό ακόμη.