Συνταγή για κροκέτες με κοτόπουλο και μοτσαρέλα

Σε καιρούς που η οικονομία της κουζίνας και η αξιοποίηση των υπολειμμάτων είναι προτεραιότητα, αυτή η συνταγή έχει όλα τα προσόντα για να γίνει το αγαπημένο σας ορεκτικό.

Οι κροκέτες με κοτόπουλο και μοτσαρέλα προσφέρουν μια πρακτική, αλλά και νόστιμη λύση.

Μεταμορφώνουν τα περισσεύματα ψητού ή βραστού κοτόπουλου σε τραγανό μεζεδάκι.

Η κροκέτα έχει πλούσιο, λιωμένο εσωτερικό, ενώ η εξωτερική επικάλυψη, με panko εξασφαλίζει ξεχωριστή υφή.

Αν είστε άνετοι με το τηγάνισμα, οι κροκέτες γίνονται τέλειες, αλλά, εναλλακτικά, ψήνονται και στην φριτέζα αέρα.

Κροκέτες με κοτόπουλο και μοτσαρέλα

Υλικά:

280 γρ. μαγειρεμένο κοτόπουλο μαδημένο σε ίνες

60 γρ. τριμμένη μοτσαρέλα

60 γρ. panko ή φρυγανιά

2 αυγά

30 γρ. μαγιονέζα

½ κ.γ. σκόνη σκόρδου

½ κ.γ. σκόνη κρεμμυδιού

½ κ.γ. αλάτι

¼ κ.γ. μαύρο πιπέρι

ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό για το σερβίρισμα

ελαιόλαδο για τηγάνισμα ή ράντισμα

Εκτέλεση:

Σε μεγάλο μπολ, ανακατεύουμε το κοτόπουλο, τη μοτσαρέλα, το panko, τα αυγά, τη μαγιονέζα, τις σκόνες, το αλάτι και το πιπέρι.

Πλάθουμε μικρές μπαλίτσες ή οβάλ σχήματα κροκέτας, πιέζοντάς τα ελαφρά.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και τηγανίζουμε τις κροκέτες 3–4 λεπτά ανά πλευρά, μέχρι να ροδίσουν ομοιόμορφα.

Βγάζουμε σε χαρτί κουζίνας, πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό και σερβίρουμε ζεστές με τη συνοδευτική σάλτσα της επιλογής μας.

Εναλλακτικά ψήνουμε στη φριτέζα αέρος, αφού ψεκάσουμε με ελαιόλαδο, για 10 λεπτά στους 180 βαθμούς, γυρίζοντας στα μισά του χρόνου τις κροκέτες από την άλλη πλευρά.