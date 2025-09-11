Συνταγή για κυκλαδίτικη καπαροσαλάτα

Θα μπορούσε να λέγεται «τσάτνεϊ του Αιγαίου» ή άλειμμα των Κυκλάδων.

Τη λέμε, απλώς, καπαροσαλάτα και την σερβίρουμε πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί.

Στη Σίφνο, δοκίμασα καπαροσαλάτα, για πρώτη φορά και μου έμεινε στο μυαλό, η ένταση των γεύσεων.

Το ξύδι, ο άνηθος και βέβαια η «κοφτερή» κάπαρη, που βρίσκεις σε ποσότητες σε όλα τα κυκλαδονήσια.

Είναι πολύ εύκολο να τη φτιάξετε και να τη σερβίρετε ως μεζέ, αλλά και ως συνοδευτικό στα όσπρια, αλλά και στα ψάρια.

Καπαροσαλάτα

Υλικά:

100 γρ. κάπαρη, πλυμένη καλά από την άλμη και στεγνή

1 μικρή πράσινη πιπεριά (80 γρ)

70 γρ. ψίχα ψωμιού

1 ξερό κρεμμύδι

1 σκ. σκόρδο

100 ml ελαιόλαδο

1 κ.σ. ξύδι

1 κ.σ. φρέσκο άνηθο, ψιλοκομμένο

1 κ.γ. ρίγανη, αποξηραμένη

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:



Μουλιάζουμε το ψωμί σε ένα μπολ με νερό και το στραγγίζουμε πολύ καλά.

Το βάζουμε στον κάδο του μούλτι, μαζί με την κάπαρη, την πιπεριά, το κρεμμύδι, το σκόρδο, το ελαιόλαδο, το ξύδι, τον άνηθο, τη ρίγανη και το πιπέρι.

Ανάλογα με την υφή που θέλουμε να δώσουμε, με κομμάτια ή πάστα, την πολτοποιούμε αντίστοιχα, λίγο ή πολύ, δίνοντας τις ανάλογες στροφές στο μιξεράκι.

Σερβίρουμε με φρυγανισμένο ψωμί, σαν dip.