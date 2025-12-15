Συνταγή για λαλαγγίτες δηλαδή θρακιώτικές κρέπες

Οι λαλαγγίτες είναι οι κρέπες της Θράκης.

Είναι παραδοσιακή ελληνική λιχουδιά που συνδυάζει απλά υλικά της φτωχής κουζίνας, διαχρονικά.

Γεμίζονται με γλυκιά ή αλμυρή γέμιση, όπως φρούτα, πραλίνα, ξηρούς καρπούς ή τυριά και αλλαντικά, ακόμη και μαγειρεμένο κιμά.

Μπορούμε όμως να τους σερβίρουμε και σκέτους με μέλι ή απλώς πασπαλισμένους με άχνη ζάχαρη.

Είναι ιδανικό να το φτιάξετε τη γιορτινή περίοδο ως πρωινό γεύμα, με την οικογένεια.

Λαλαγγίτες

Υλικά:

250 γρ. αλεύρι

2 αυγά

300 ml γάλα

1 πρέζα αλάτι

1 κ.γ. ζάχαρη

1 κ.σ. baking powder

1/2 φλιτζάνι ηλιέλαιο (για τηγάνισμα)

μέλι ή ζάχαρη άχνη ή αλμυρή γέμιση (για το σερβίρισμα)

Εκτέλεση:

Σε ένα μεγάλο μπολ, αναμιγνύουμε το αλεύρι, το baking powder, την πρέζα αλάτι και τη ζάχαρη.

Σε άλλο μπολ, χτυπάμε τα αυγά και προσθέτουμε το γάλα, ανακατεύοντας καλά μέχρι να ενσωματωθούν.

Ρίχνουμε το μείγμα των υγρών συστατικών στο μπολ με το αλεύρι και ανακατεύουμε με μία κουτάλα μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιογενής ζύμη.

Σε ένα τηγάνι, ζεσταίνουμε το ηλιέλαιο σε μέτρια προς υψηλή θερμοκρασία.

Βάζουμε δύο κουταλιές της σούπας για κάθε μικρή πίτα.

Τηγανίζουμε για 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά, ή μέχρι να αποκτήσουν μια ωραία χρυσή απόχρωση.

Όταν οι λαλαγγίτες είναι έτοιμοι, τους βγάζουμε από το τηγάνι και τους τοποθετούμε σε απορροφητικό χαρτί για να τραβήξει το περιττό λάδι.

Σερβίρουμε ζεστούς, περιχύνοντάς τους με μέλι, πασπαλίζοντάς τους με ζάχαρη άχνη ή γεμίζοντας με υλικά της αρεσκείας μας.