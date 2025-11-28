Συνταγή για λαχανάκια Βρυξελλών ογρατέν με τραγανό κρεμμύδι και πράσο

Από τα πιο δημοφιλή κρεμώδη συνοδευτικά για το παραδοσιακό Αμερικανικό τραπέζι στις γιορτές, Ευχαριστιών και Χριστουγέννων.

Το σερβίρουν μαζί με το ψητό κρέας φούρνου ή σχάρας: μοσχάρι, χοιρινό, γαλοπούλα ή κοτόπουλο.

Είναι ένας πολύ δημιουργικός και ευχάριστος τρόπος για να σερβίρουμε τα λαχανικά και όλοι να τα βρουν νόστιμα.

Και ειδικά τα λαχανάκια Βρυξελλών, που στην Ελλάδα, είναι παρεξηγημένα.

Αν θέλετε να μοιραστούμε ένα μυστικό πάντως, να σας πω ότι κάποτε τα ψιλόκοψα, τα τηγάνισα και τα σερβίρισα με σάλτσα σόγιας, έτσι οι φίλες της κόρης μου νόμιζαν ότι τρώνε φύκια.

Λαχανάκια Βρυξελλών ογκρατέν

Υλικά:

2 κ.σ. ελαιόλαδο

900 γρ. λαχανάκια Βρυξελλών, κομμένα στα τέσσερα από τη ρίζα (ή στη μέση αν είναι μικρά)

4 κ.σ. βούτυρο

2 πράσα, το λευκό και το ανοιχτό πράσινο μέρος, κομμένα στη μέση και σε φέτες μισού εκατοστού

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

2 κ.γ. ψιλοκομμένο φρέσκο θυμάρι

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

3 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

450 ml ζωμό κοτόπουλου

240 ml κρέμα γάλακτος

1/2 φλιτζάνι τριμμένη παρμεζάνα

2 κ.γ. μουστάρδα

ξύσμα από 1 λεμόνι

2 φλιτζάνια τραγανά κρεμμύδια (έτοιμα από το σούπερ μάρκετ)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου.

Ζεσταίνουμε ένα τηγάνι κατάλληλο για φούρνο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και προσθέτουμε το λάδι.

Όταν το λάδι ζεσταθεί, ρίχνουμε τα λαχανάκια Βρυξελλών και μαγειρεύουμε, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να αρχίσουν να ροδίζουν στις άκρες, για 4 έως 5 λεπτά.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτρια προς χαμηλή και βάζουμε το βούτυρο.

Όταν λιώσει το βούτυρο, βάζουμε τα πράσα, αλατοπιπερώνουμε και μαγειρεύουμε περιστασιακά, μέχρι να μαραθούν, για 4 έως 5 λεπτά.

Προσθέτουμε το θυμάρι και το σκόρδο και ανακατεύουμε μέχρι να βγάλουν τα αρώματά τους, περίπου 1 λεπτό.

Ρίχνουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι τα λαχανικά να καλυφθούν καλά, περίπου 2 λεπτά.

Προσθέτουμε σταδιακά τον ζωμό και την κρέμα γάλακτος και αφήνουμε να σιγοβράσει, μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανάκια, για 2 έως 4 λεπτά.

Πασπαλίζουμε με την παρμεζάνα, βάζουμε τη μουστάρδα και το ξύσμα λεμονιού και αλατοπιπερώνουμε κατά βούληση.

Γαρνίρουμε την επιφάνεια με τα τραγανά κρεμμύδια και ψήνουμε μέχρι να ροδίσει, περίπου 20 λεπτά.