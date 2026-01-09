Συνταγή για λαζάνια με κίτρινη κολοκύθα και τυριά

Τα λαζάνια είναι τόσο κοντά στις ελληνικές γεύσεις, που έχουν βρει το δρόμο τους για το τραπέζι μας, με διάφορους τρόπους.

Κλασικά, με κιμά μοσχαρίσιο, με κιμά κοτόπουλου, με ανάμεικτα λαχανικά, με κιμά οσπρίων, ή με σπανάκι και τυριά.

Η σάλτσα ντομάτας ή τυρένιας μπεσαμέλ που τα σκεπάζει, τους δίνει την απαραίτητη υγρασία για να μαλακώσουν τα ζυμαρικά.

Τα κάνει, επίσης θελκτικά σε όλους, λόγω της πλούσιας γεύσης.

Αυτή η φθινοπωρινή συνταγή, περιλαμβάνει κίτρινη κολοκύθα και άλλα κίτρινα λαχανικά, που δίνουν μια υπέροχη γλυκιά γεύση, την οποία ισορροπούν τα τυριά.

Λαζάνια με κολοκύθα

Υλικά:

1 1/2 κιλό κίτρινη κολοκύθα

2 γλυκοπατάτες (600 γρ.)

3 πράσα (το άσπρο μέρος – 300γρ.)

2 καρότα (150 γρ.)

2 σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένες

4 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κλωνάρια φρέσκο θυμάρι

αλάτι, πιπέρι

18 φύλλα λαζάνια

100 γρ. γραβιέρα

Για τη μπεσαμέλ:

1,5 λίτρο γάλα πλήρες

8 κ.σ. αλεύρι

αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο

50 γρ. βούτυρο & λίγο για το σκεύος

1 αυγό

200 γρ. τυρί κρέμα

150 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

Εκτέλεση:

Κόβουμε σε λεπτές φέτες τα πράσα, τα καρότα, τις γλυκοπατάτες και την κολοκύθα.

Τα βάζουμε σε ένα μεγάλο ταψί. Προσθέτουμε το σκόρδο, το αλάτι, το πιπέρι, το θυμάρι και το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε τα υλικά να λαδωθούν και να πάρουν γεύση, σε όλες τις πλευρές.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180° στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, για 45 λεπτά περίπου, μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά. Τα γυρνάμε 2 φορές κατά τη διάρκεια.

Φτιάχνουμε τη μπεσαμέλ, ζεσταίνοντας σε μεγάλη κατσαρόλα, το γάλα.

Πριν βράσει, ρίχνουμε το αλεύρι, το αλάτι, το πιπέρι και το μοσχοκάρυδο και ανακατεύουμε με το σύρμα, σε μέτρια θερμοκρασία.

Μόλις αρχίσει να βράζει ρίχνουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε μέχρι να πήξει η κρέμα.

Την βγάζουμε από το ζεστό μάτι να κρυώσει ελαφρά.

Ύστερα ρίχνουμε το τυρί κρέμα, την παρμεζάνα και το αυγό και ανακατεύουμε δυνατά.

Βουτυρώνουμε ένα ταψί 24×34 εκατοστά, απλώνουμε 2 κουτάλες μπεσαμέλ και στρώνουμε 6 φύλλα λαζάνια.

Τοποθετούμε μια στρώση ψητά λαχανικά, ρίχνουμε γραβιέρα και μισή κουτάλα μπεσαμέλ.

Επαναλαμβάνουμε άλλες δύο φορές τις στρώσεις, δηλαδή: λαζάνια, λαχανικά, γραβιέρα, μπεσαμέλ.

Στο τέλος απλώνουμε την κρέμα μπεσαμέλ και πασπαλίζουμε με λίγο τυρί ακόμη την επιφάνεια.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180° με αέρα στη μεσαία σχάρα για 40-45 λεπτά.

Αφήνουμε να κρυώσει καλά για να κόψουμε και να σερβίρουμε.