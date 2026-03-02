Συνταγή για λεμονάτο κοτόπουλο από τη Σενεγάλη

Το κοτόπουλο Yassa είναι ένα από τα πιο γνωστά πιάτα της Σενεγάλης.

Απλό, αρωματικό και γεμάτο ξινο–πικάντικη ισορροπία από λεμόνι, κρεμμύδι και μουστάρδα.

Το πιάτο έρχεται από τη Δυτική Αφρική και έρχεται προσαρμοσμένο.

Μπορούμε να φτιάξουμε αυτή την παραδοσιακή συνταγή με υλικά που βρίσκουμε εύκολα στην αγορά.

Μπορεί ακόμη και να τα έχουμε αυτή τη στιγμή στο ψυγείο και στο ντουλάπι μας.

Κοτόπουλο Yassa

Υλικά:

4 ολόκληρα μπούτια κοτόπουλου

1 κ.γ. χοντρό αλάτι

1 κ.γ. πιπέρι καγιέν

1 κ.γ. σκόνη σκόρδου

2 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, χωρισμένα

2 κ.γ. αποξηραμένος μαϊντανός, χωρισμένα

4 μεγάλα κρεμμύδια, κομμένα σε λεπτές φέτες

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

3 κ.σ. μουστάρδα Dijon

χυμός από 1 λεμόνι

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 1/2 φλιτζάνι ζωμός κοτόπουλου

2 δαφνόφυλλα

1/4 φλιτζανιού πράσινες ελιές χωρίς κουκούτσι

Εκτέλεση:

Προετοιμάζουμε το κοτόπουλο: στεγνώνουμε τα κομμάτια με χαρτί κουζίνας και τα καρυκεύουμε αρχικά, με το 1/3 από το μαύρο πιπέρι και το αλάτι, καθώς και με το καγιέν και το ξηρό σκόρδο.

Αφήνουμε να ξεκουραστούν 10–15 λεπτά ώστε να «δέσουν» οι γεύσεις.

Σε ένα βαθύ μπολ ανακατεύουμε τη μουστάρδα, τον χυμό λεμονιού, 1 κουταλάκι μαϊντανό και 1 κουταλάκι μαύρο πιπέρι.

Βάζουμε τα κοτόπουλα, στο μείγμα μουστάρδας, καλύπτουμε και τα βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα — ιδανικά για μερικές ώρες ή όλη τη νύχτα.

Σοτάρουμε τα κοτόπουλα: ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Θωρακίζουμε τα κομμάτια κοτόπουλου σε παρτίδες μέχρι να ροδίσουν καλά και από τις δύο πλευρές. Τα βγάζουμε και τα κρατάμε στην άκρη.

Καραμελώνουμε τα κρεμμύδια στην ίδια κατσαρόλα, σε μέτρια φωτιά. Σοτάρουμε ανακατεύοντας μέχρι να μαλακώσουν και να αρχίσουν να παίρνουν χρώμα (15–20 λεπτά). Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο σκόρδο και συνεχίζουμε 1–2 λεπτά.

Επιστρέφουμε το κοτόπουλο στην κατσαρόλα πάνω από τα κρεμμύδια. Προσθέτουμε τον ζωμό κοτόπουλου, τα δαφνόφυλλα και τις ελιές. Αν χρειάζεται, ρίχνουμε λίγο ακόμα χυμό λεμονιού ή νερό ώστε τα κομμάτια να καλύπτονται τουλάχιστον, μέχρι τη μέση.

Καλύπτουμε με καπάκι και μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά περίπου 30 λεπτά, μέχρι το κοτόπουλο να γίνει τρυφερό και η σάλτσα να έχει δέσει. Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε αλάτι/πιπέρι και αφήνουμε 2 κουταλάκια μαϊντανό για το σερβίρισμα.

Αφαιρούμε τα δαφνόφυλλα και σερβίρουμε ζεστό το κοτόπουλο Yassa πάνω από ρύζι ή ψωμί, περιχύνοντας με τη σάλτσα και γαρνίροντας με τον υπόλοιπο μαϊντανό.