Συνταγή για λεμονόπιτα με ρευστή καρδιά

Είναι η εποχή που τα λεμόνια είναι σε αφθονία και το άρωμα της φρεσκάδας είναι θαύμα.

Αυτή η «συννεφένια» λεμονόπιτα με κρεμώδες εσωτερικό, είναι δύο συνταγές σε μία.

Βελούδινο κέικ με κρεμώδες, όξινο εσωτερικό, που έχει τη μορφή της custard λεμονιού.

Για να διατηρηθεί αυτό το τρεμουλιαστό εσωτερικό, το ψήσιμο θα πρέπει να γίνει σε μέτρια θερμοκρασία.

Σερβίρουμε τη λεμονόπιτα πασπαλισμένη με ζάχαρη άχνη, αν θέλουμε.

Λεμονόπιτα

Υλικά:

220 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

16 γρ. κορν φλάουρ

200 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

¼ κ.γ. αλάτι

ξύσμα από 2 λεμόνια

3 μεγάλα αυγά, σε θερμοκρασία δωματίου

113 γρ. βούτυρο, λιωμένο και κρυωμένο

240 ml πλήρες γάλα

χυμός από 2 λεμόνια

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C.

Βουτυρώνουμε και ελαφρά αλευρώνουμε φόρμα 22–23 cm ή στρώνουμε με λαδόκολλα.

Σε μεγάλο μπολ, ανακατεύουμε το αλεύρι, το κορνφλάουρ, τη ζάχαρη, το αλάτι και το ξύσμα λεμονιού.

Σε άλλο μπολ, χτυπάμε ελαφρά τα αυγά και προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο, το γάλα, τη βανίλια και τον φρέσκο χυμό λεμονιού, ανακατεύοντας μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Ρίχνουμε τα υγρά στα ξηρά υλικά και διπλώνουμε με σπάτουλα μέχρι να ενσωματωθούν, χωρίς να ανακατεύουμε πολύ, για να διατηρηθεί η αέρινη υφή.

Αδειάζουμε το μείγμα στη φόρμα και ψήνουμε περίπου, 50 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να ροδίσει ελαφρά και το κέντρο να έχει μικρή ελαστικότητα.

Αφήνουμε τη λεμονόπιτα, να κρυώσει εντελώς στη φόρμα, πριν σερβίρουμε.